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"توكلنا" شرط لدخول الأسواق والأماكن ‏العامة ومقرات الأمانة بالشرقية

Time منذ ساعة
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"توكلنا" شرط لدخول الأسواق والأماكن ‏العامة ومقرات الأمانة بالشرقية

الدمام (صدى):
وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بضرورة البدء بتفعيل تطبيق توكلنا من قبل المواطنين والمقيمين، لدخول جميع الأسواق التجارية بالمنطقة.

وقالت أمانة الشرقية في بيان، إن التوجيه تضمن إبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّا للدخول الى جميع الأسواق التجارية واسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

كما تضمن بأن يتم البدء بتطبيق قرار تفعيل تطبيق توكلنا من يوم الأحد المقبل وأن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّا لدخول مقر الامانة والبلديات التابعة لها .

 

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امانة الشرقية
المنطقة الشرقية
أمير الشرقية
الأمير سعود بن نايف

أحدث التعليقات

كجمغلو
حصل خير
كجمغلو
كل هذا لأن العويس هدده برفع قضية ضده في النيابة العامة فرضخ واعتذر
عبدالهادي ..
رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه منازل الأخيار هو وزوجه وجميع موتى المسلمين.
احمد
ليتها ١٠٠٠٠
شعبيات
قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَاۤ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡـَٔایَـٰتِ إِلَّاۤ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَیۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةࣰ فَظَلَمُوا۟ بِهَاۚ وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡـَٔایَـٰتِ إِلَّا تَخۡوِیفࣰا﴾ [الإسراء ٥٩] اللهم احفظنا والطف بنا واغفرلنا وارحمنا وأنت خير الغفرين اللهم إنك عفو تحب العفو فَاعْفُ عنا

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