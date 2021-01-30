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بالفيديو.. الأمير فيصل بن سلمان: مشروع النقل الترددي الأول من نوعه بالمملكة

Time منذ ساعة
Views 1903
بالفيديو.. الأمير فيصل بن سلمان: مشروع النقل الترددي الأول من نوعه بالمملكة

المدينة المنورة (صدى):
أكد سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن مشروع النقل الترددي هو الأول من نوعه لخدمة الزوار وأبناء المنطقة .

وقال الامير فيصل بن سلمان في حديث لـ"الإخبارية " أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في السعودية وهو قابل للتخصيص والتنفيذ بسهولة دون الإخلال بالحركة المرورية ، أو إزعاج السكان أو الزوار .

وتابع أمير المدينة المنورة ، أن مشروع النقل الترددي سيخدم الزوار وأبناء المدينة في التنقل بين الأحياء ، وسيكون مشروع نوعي ، موجهاً شكره لجميع القائين على هذا المشروع العظيم .

Time واتساب
المدينة المنورة
الأمير فيصل بن سلمان
مشروع النقل الترددي

أحدث التعليقات

كجمغلو
حصل خير
كجمغلو
كل هذا لأن العويس هدده برفع قضية ضده في النيابة العامة فرضخ واعتذر
عبدالهادي ..
رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه منازل الأخيار هو وزوجه وجميع موتى المسلمين.
احمد
ليتها ١٠٠٠٠
شعبيات
قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَاۤ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡـَٔایَـٰتِ إِلَّاۤ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَیۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةࣰ فَظَلَمُوا۟ بِهَاۚ وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡـَٔایَـٰتِ إِلَّا تَخۡوِیفࣰا﴾ [الإسراء ٥٩] اللهم احفظنا والطف بنا واغفرلنا وارحمنا وأنت خير الغفرين اللهم إنك عفو تحب العفو فَاعْفُ عنا

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