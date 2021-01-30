بالفيديو.. تأثير مضي 4 أسابيع على الجرعة الأولى من اللقاح دون تلقي الجرعة الثانية

وكالات (صدى):
كشف الدكتور سلمان الرواف رئيس الجمعية العربية للصحة العامة الآثار المترتبة حال مضت أكثر من 4 أسابيع على الجرعة الأولى من لقاح كورونا ولم يتم تلقي الجرعة الثانية .
وأكد الدكتور سلمان الرواف في مداخلة هاتفية على برنامج ألوان الشرق مع الإعلامية هديل عليان ، أنه لا يجب على الشخص تكرار الجرعة الأولى ويمكن الإنتظار حتى 10 إلى 12 أسبوع كي يتلقى الشخص الجرعة الثانية وسترفع نسبة حمايته من خطورة الإصابة ومضاعفاتها إلى 95 % .
وأضاف أن هناك بعض الدراسات تشير إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح قد تكون كافية في الحماية ، وبشكل عام فإن جميع اللقاحات كل اللقاحات لا تمنع الفيروس من دخول الجسم ولكن تخفف الإصابة .