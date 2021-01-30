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بالفيديو.. تأثير مضي 4 أسابيع على الجرعة الأولى من اللقاح دون تلقي الجرعة الثانية

Time منذ 34 دقيقة
Views 1777
بالفيديو.. تأثير مضي 4 أسابيع على الجرعة الأولى من اللقاح دون تلقي الجرعة الثانية

وكالات (صدى):
كشف الدكتور سلمان الرواف رئيس الجمعية العربية للصحة العامة الآثار المترتبة حال مضت أكثر من 4 أسابيع على الجرعة الأولى من لقاح كورونا ولم يتم تلقي الجرعة الثانية .

وأكد الدكتور سلمان الرواف في مداخلة هاتفية على برنامج ألوان الشرق مع الإعلامية هديل عليان ، أنه لا يجب على الشخص تكرار الجرعة الأولى ويمكن الإنتظار حتى 10 إلى 12 أسبوع كي يتلقى الشخص الجرعة الثانية وسترفع نسبة حمايته من خطورة الإصابة ومضاعفاتها إلى 95 % .

وأضاف أن هناك بعض الدراسات تشير إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح قد تكون كافية في الحماية ، وبشكل عام فإن جميع اللقاحات كل اللقاحات لا تمنع الفيروس من دخول الجسم ولكن تخفف الإصابة .

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الجرعة الأولى

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د محمد ماجد بخش
توحيد مقياس وحدة مجموع العناصر مع مقياس تمثيل وحدة مجموع الذرات لتصوير وحدة العنصر الممثلة بمجموع الذرات على وحدة تمثيل وحدة العنصر الممثلة بمجموع وحدات وفترة العناصر العددية المنتظمة في تمثيل درجات الكتلة الفراغية العددية الممثلة للثقالة الفراغية الممثلة عدديا بوحدات الكتلة الذرية المكافئة والموحدة والمتحدة حول ذرة ممثلة بانتظام ومحور بناء صاعد يحول وحدة الذرة إلى وحدة عنصر ووحدة العنصر لمجموع ذرات ومجموع الوحدات لوحدة ثقل محورية مكافئة لوحدة ثقل مركزية
منصف
كلمني لما ينجح، مو من ذحين.
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايكون نفس محمد حسين جا للنصر على اخر مشواره الرياضي سنه وانتهى تاريخه عندنا شباب فيهم الخير والبركه نادي النصر يوجه حرب من منافسه المدلل حرب على لاعبيه الاجانب من فريق ابو المليارات المفسد للرياضه في دولة السعوديه لو يجيب النصر كرستيانو ماراح ياخذ بطولات ونادي الضريط المدلل موجود مدعوم من الرجل الخفي
دربيى خطر
اعتقد الكلام شىء والواقع شىء ويجب الا تاخذنا الكلام وانت تلعب امام نادي خطير اسمه النصر لديه كوكبه مهاجمين ليسوا بالسهل تجاوزها وخاصة اذا لعب حمد الله وكلنا نعلم ان الوطيان انقذالهلال من هجمات خطيره لو تحققت لكان هناك كلام اخر والله يكون بعون المعيوف واذا اردت ان تنتصر على النصر يجب أن يلعب احد من لاعبي الهلال مان تومان مع حمد الله والعكس صحيح للنصر مان تومان مع قوميز والكلمه الاخير الذي راح يكون بيومه تكتب له
منصف
هذي بنته ، يعني من لحمه ودمه وروحه، مستحيل يضرها، ولكن يؤدبها، بمعنى آخر المفروض ما لأحد دخل بين الوالد وولده. ما انت أحرص منه عليه.

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