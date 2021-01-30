ليفربول يستعد للحصول على خدمات كيليان مبابي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير فرنسية، أن ليفربول حاليا بات الفريق الأكثر جاهزية للحصول على خدمات كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل، بعد تراجع ريال مدريد بسبب أزمته الإقتصادية.
وذكرت التقارير أن ليفربول بات جاهزا للتعامل مع الصفقة، بمجرد أن يقرر مبابي الرحيل عن باريس، ليتقدم بعرضا رسميا لشرائه في الميركاتو المقبل.
وأضافت أن إدارة ليفربول بالفعل حددت النجم المصري محمد صلاح هداف الفريق، ليرحل عن الفريق من أجل استقدام مبابي وتوفير سيولة مالية من أجل حسم الصفقة.
وأشارت إلى أن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح الذي ينتهي تعاقده في صيف 2023، لا تسير بشكل جيد بالنسبة لليفربول، في ظل رغبة اللاعب في زيادة راتبه السنوي.