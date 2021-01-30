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ليفربول يستعد للحصول على خدمات كيليان مبابي

Time منذ 58 دقيقة
Views 1507
ليفربول يستعد للحصول على خدمات كيليان مبابي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير فرنسية، أن ليفربول حاليا بات الفريق الأكثر جاهزية للحصول على خدمات كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل، بعد تراجع ريال مدريد بسبب أزمته الإقتصادية.

وذكرت التقارير أن ليفربول بات جاهزا للتعامل مع الصفقة، بمجرد أن يقرر مبابي الرحيل عن باريس، ليتقدم بعرضا رسميا لشرائه في الميركاتو المقبل.

وأضافت أن إدارة ليفربول بالفعل حددت النجم المصري محمد صلاح هداف الفريق، ليرحل عن الفريق من أجل استقدام مبابي وتوفير سيولة مالية من أجل حسم الصفقة.

وأشارت إلى أن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح الذي ينتهي تعاقده في صيف 2023، لا تسير بشكل جيد بالنسبة لليفربول، في ظل رغبة اللاعب في زيادة راتبه السنوي.

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باريس سان جيرمان
ليفربول
محمد صلاح
كيليان مبابي

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
توحيد مقياس وحدة مجموع العناصر مع مقياس تمثيل وحدة مجموع الذرات لتصوير وحدة العنصر الممثلة بمجموع الذرات على وحدة تمثيل وحدة العنصر الممثلة بمجموع وحدات وفترة العناصر العددية المنتظمة في تمثيل درجات الكتلة الفراغية العددية الممثلة للثقالة الفراغية الممثلة عدديا بوحدات الكتلة الذرية المكافئة والموحدة والمتحدة حول ذرة ممثلة بانتظام ومحور بناء صاعد يحول وحدة الذرة إلى وحدة عنصر ووحدة العنصر لمجموع ذرات ومجموع الوحدات لوحدة ثقل محورية مكافئة لوحدة ثقل مركزية
منصف
كلمني لما ينجح، مو من ذحين.
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايكون نفس محمد حسين جا للنصر على اخر مشواره الرياضي سنه وانتهى تاريخه عندنا شباب فيهم الخير والبركه نادي النصر يوجه حرب من منافسه المدلل حرب على لاعبيه الاجانب من فريق ابو المليارات المفسد للرياضه في دولة السعوديه لو يجيب النصر كرستيانو ماراح ياخذ بطولات ونادي الضريط المدلل موجود مدعوم من الرجل الخفي
دربيى خطر
اعتقد الكلام شىء والواقع شىء ويجب الا تاخذنا الكلام وانت تلعب امام نادي خطير اسمه النصر لديه كوكبه مهاجمين ليسوا بالسهل تجاوزها وخاصة اذا لعب حمد الله وكلنا نعلم ان الوطيان انقذالهلال من هجمات خطيره لو تحققت لكان هناك كلام اخر والله يكون بعون المعيوف واذا اردت ان تنتصر على النصر يجب أن يلعب احد من لاعبي الهلال مان تومان مع حمد الله والعكس صحيح للنصر مان تومان مع قوميز والكلمه الاخير الذي راح يكون بيومه تكتب له
منصف
هذي بنته ، يعني من لحمه ودمه وروحه، مستحيل يضرها، ولكن يؤدبها، بمعنى آخر المفروض ما لأحد دخل بين الوالد وولده. ما انت أحرص منه عليه.

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