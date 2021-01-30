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«الجمارك» توضح آلية احتساب رسوم استيراد المركبات للأفراد

Time منذ ساعة
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«الجمارك» توضح آلية احتساب رسوم استيراد المركبات للأفراد

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، آلية احتساب رسوم استيراد المركبات للأفراد.

وذكرت الجمارك أنه يؤخذ بالفاتورة المقدمة وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من الوكيل المحلي لقيمة السيارة جديدة بحسم استهلاك بنسبة 10% سنويًّا، بدءًا من شهر مارس من السنة الأولى.

وأضافت : و10% للسنوات التي تليها، بدءًا من اليوم الأول من كل سنة بحيث لا تعدى نسبة الخصم 50% للسيارات و80% للشاحنات.

وأشارت الجمارك إلى أنه يتم العمل باحتساب الرسوم في نقاط الدخول الأولى للدول الخليجية وفي حال تم انتقال المركبة من دولة إلى أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي فيتم اعتماد الرسوم الجمركية وفقًا للضوابط التالية:

أن لا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من سنتين، توفر المستندات التي تثبت أداء الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول، الاقتناع بالقيمة المقدمة للمنفذ الأول وفي حال عدم الاقتناع تقيم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية، إذا كانت فئه الرسوم تختلف فيستوفى الفرق الناتج عن اختلاف فئة الرسم في حال كانت النسبة اقل.

Time واتساب
الجمارك
الهيئة العامة للجمارك
استيراد المركبات

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
توحيد مقياس وحدة مجموع العناصر مع مقياس تمثيل وحدة مجموع الذرات لتصوير وحدة العنصر الممثلة بمجموع الذرات على وحدة تمثيل وحدة العنصر الممثلة بمجموع وحدات وفترة العناصر العددية المنتظمة في تمثيل درجات الكتلة الفراغية العددية الممثلة للثقالة الفراغية الممثلة عدديا بوحدات الكتلة الذرية المكافئة والموحدة والمتحدة حول ذرة ممثلة بانتظام ومحور بناء صاعد يحول وحدة الذرة إلى وحدة عنصر ووحدة العنصر لمجموع ذرات ومجموع الوحدات لوحدة ثقل محورية مكافئة لوحدة ثقل مركزية
منصف
كلمني لما ينجح، مو من ذحين.
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايكون نفس محمد حسين جا للنصر على اخر مشواره الرياضي سنه وانتهى تاريخه عندنا شباب فيهم الخير والبركه نادي النصر يوجه حرب من منافسه المدلل حرب على لاعبيه الاجانب من فريق ابو المليارات المفسد للرياضه في دولة السعوديه لو يجيب النصر كرستيانو ماراح ياخذ بطولات ونادي الضريط المدلل موجود مدعوم من الرجل الخفي
دربيى خطر
اعتقد الكلام شىء والواقع شىء ويجب الا تاخذنا الكلام وانت تلعب امام نادي خطير اسمه النصر لديه كوكبه مهاجمين ليسوا بالسهل تجاوزها وخاصة اذا لعب حمد الله وكلنا نعلم ان الوطيان انقذالهلال من هجمات خطيره لو تحققت لكان هناك كلام اخر والله يكون بعون المعيوف واذا اردت ان تنتصر على النصر يجب أن يلعب احد من لاعبي الهلال مان تومان مع حمد الله والعكس صحيح للنصر مان تومان مع قوميز والكلمه الاخير الذي راح يكون بيومه تكتب له
منصف
هذي بنته ، يعني من لحمه ودمه وروحه، مستحيل يضرها، ولكن يؤدبها، بمعنى آخر المفروض ما لأحد دخل بين الوالد وولده. ما انت أحرص منه عليه.

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