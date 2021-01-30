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إطلاق مشروع علمي لتوثيق ودراسة المنشآت الحجرية بالمملكة

Time منذ ساعة
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إطلاق مشروع علمي لتوثيق ودراسة المنشآت الحجرية بالمملكة

الرياض (صدى):
أطلق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، مشروعًا علميًا لتوثيق ودراسة المنشآت الحجرية في المملكة بالتعاون مع المؤسسات والمراكز الوطنية والدولية ذات العلاقة، ضمن خطة برنامج المسح والتنقيب التابع لهيئة التراث.

وأكدت هيئة التراث على أن المشروع سيكون أحد أهم المشاريع البحثية النموذجية في علم الآثار خلال الأعوام القادمة؛ وذلك من خلال بناء إستراتيجية طويلة المدى، تعدها وتنفذها كوادر وطنية مؤهلة، لرفد التاريخ الحضاري للمملكة بمعلومات قيمة ونتائج مثمرة.

ويأتي ذلك ضمن توحيد الجهود البحثية للمنشآت الحجرية في المملكة، وتوثيقها وتسجيلها في قاعدة البيانات الأثرية، ودراستها وفق منهجية علمية للتعرف على أغراضها الوظيفية، ونطاقاتها الزمنية والمكانية، ضمن أهداف هذا المشروع العلمي الذي تعمل الهيئة على مشاركة الباحثين وطلاب الجامعات المتخصصين في مراحله المختلفة.

كما يوثق المشروع ما يقارب 500 ألف موقع قابل للدراسة والتحليل حيث إن المنشآت الحجرية في المملكة لم تحظ بدراسات توثيقية تحليلية في أثناء رحلات التنقيب الأثرية التي شملتها في أوقات سابقة.

وتعرف المنشآت الحجرية بكونها شواهد معمارية لمباني حجرية متعددة الأشكال والوظائف والفترات الزمنية. ومن أنواعها المنتشرة في أنحاء المملكة: (المدافن، المصائد ذات “الدوائر الحلقية، والدوائر الحجرية”، المستطيلات “البوابات”، الجدران الممتدة، والأعمدة المنصوبة).

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وزير الثقافة
المنشآت الحجرية
الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
توحيد مقياس وحدة مجموع العناصر مع مقياس تمثيل وحدة مجموع الذرات لتصوير وحدة العنصر الممثلة بمجموع الذرات على وحدة تمثيل وحدة العنصر الممثلة بمجموع وحدات وفترة العناصر العددية المنتظمة في تمثيل درجات الكتلة الفراغية العددية الممثلة للثقالة الفراغية الممثلة عدديا بوحدات الكتلة الذرية المكافئة والموحدة والمتحدة حول ذرة ممثلة بانتظام ومحور بناء صاعد يحول وحدة الذرة إلى وحدة عنصر ووحدة العنصر لمجموع ذرات ومجموع الوحدات لوحدة ثقل محورية مكافئة لوحدة ثقل مركزية
منصف
كلمني لما ينجح، مو من ذحين.
حسبنا الله ونعم الوكيل
مايكون نفس محمد حسين جا للنصر على اخر مشواره الرياضي سنه وانتهى تاريخه عندنا شباب فيهم الخير والبركه نادي النصر يوجه حرب من منافسه المدلل حرب على لاعبيه الاجانب من فريق ابو المليارات المفسد للرياضه في دولة السعوديه لو يجيب النصر كرستيانو ماراح ياخذ بطولات ونادي الضريط المدلل موجود مدعوم من الرجل الخفي
دربيى خطر
اعتقد الكلام شىء والواقع شىء ويجب الا تاخذنا الكلام وانت تلعب امام نادي خطير اسمه النصر لديه كوكبه مهاجمين ليسوا بالسهل تجاوزها وخاصة اذا لعب حمد الله وكلنا نعلم ان الوطيان انقذالهلال من هجمات خطيره لو تحققت لكان هناك كلام اخر والله يكون بعون المعيوف واذا اردت ان تنتصر على النصر يجب أن يلعب احد من لاعبي الهلال مان تومان مع حمد الله والعكس صحيح للنصر مان تومان مع قوميز والكلمه الاخير الذي راح يكون بيومه تكتب له
منصف
هذي بنته ، يعني من لحمه ودمه وروحه، مستحيل يضرها، ولكن يؤدبها، بمعنى آخر المفروض ما لأحد دخل بين الوالد وولده. ما انت أحرص منه عليه.

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