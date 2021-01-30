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الصحة العالمية تؤكد على ضرورة عدم التخلي عن الدول الفقيرة خلال توزيع اللقاح

Time منذ 31 دقيقة
Views 1474
الصحة العالمية تؤكد على ضرورة عدم التخلي عن الدول الفقيرة خلال توزيع اللقاح

وكالات (صدى):
أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على دول العالم بضرورة عدم التخلي عن الدول الفقيرة خلال توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وصرح جيبريسوس: "إذا احتفظنا باللقاحات لأنفسنا ولم نشاركها، فستكون هناك 3 مشكلات رئيسية وهم: تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والسماح بتواصل استعار الجائحة، وإبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير".

وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، من النزعة القومية فيما يتعلق باللقاحات، لافتًا إلى "أننا نعيش في قرية عالمية"، وأن لا أحد سيكون بمأمن ما لم يتم احتواء فيروس كورونا "كوفيد-19" في كافة أنحاء العالم.

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الصحة العالمية
الدول الفقيرة
لقاحات كورونا

أحدث التعليقات

ابو منى
والله الحثالة الروقي وشلته بطن الكورة وهلما جرا
ع. س. ع
دعسناكم بمن حضر ومن غاب يا راعين الهروب ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية
ع. س. ع
وقبل تقولولون من أوقف مايكون جمهور ابو خرقة القرنبع
ع. س. ع
تأخذ حقك يا عدنان منة يوم القيامة لأن القاضي هو الله سبحانه وتعالى ما يمشي الواسطة
العالمي ٨٥٨
ناس ماهي محصل مصروف يوم وناس تحضر حفلة ب١١٠٠٠ الف 🤲🤲🤲🤲

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