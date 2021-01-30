الصحة العالمية تؤكد على ضرورة عدم التخلي عن الدول الفقيرة خلال توزيع اللقاح

وكالات (صدى):
أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على دول العالم بضرورة عدم التخلي عن الدول الفقيرة خلال توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.
وصرح جيبريسوس: "إذا احتفظنا باللقاحات لأنفسنا ولم نشاركها، فستكون هناك 3 مشكلات رئيسية وهم: تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والسماح بتواصل استعار الجائحة، وإبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير".
وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، من النزعة القومية فيما يتعلق باللقاحات، لافتًا إلى "أننا نعيش في قرية عالمية"، وأن لا أحد سيكون بمأمن ما لم يتم احتواء فيروس كورونا "كوفيد-19" في كافة أنحاء العالم.