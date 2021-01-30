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حساب المواطن يوضح الإجراء اللازم عند زواج الابنة التابعة للمستفيد الرئيسي

Time منذ 20 دقيقة
Views 1598
حساب المواطن يوضح الإجراء اللازم عند زواج الابنة التابعة للمستفيد الرئيسي

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن اليوم السبت الإجراء اللازم عند زواج الابنة التابعة للمستفيد الرئيسي .

وأكد حساب المواطن أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للتابع "متزوجة" لا يلزم تقديم اعتراض لعدم الأهلية ويمكن حذف التابع عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على ايقونة حفظ .

الجدير بالذكر أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية للإبنة إلى “متزوجة” ستصبح حالة الأهلية “غير مؤهل”، ولابد من إضافتها كتابع لدى رب الأسرة “الزوج”، وسيتم احتساب دعمها من ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة.

Time واتساب
برنامج "حساب المواطن
حساب المواطن
المستفيد الرئيسي
زواج الإبنة

أحدث التعليقات

ابو منى
والله الحثالة الروقي وشلته بطن الكورة وهلما جرا
ع. س. ع
دعسناكم بمن حضر ومن غاب يا راعين الهروب ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية
ع. س. ع
وقبل تقولولون من أوقف مايكون جمهور ابو خرقة القرنبع
ع. س. ع
تأخذ حقك يا عدنان منة يوم القيامة لأن القاضي هو الله سبحانه وتعالى ما يمشي الواسطة
العالمي ٨٥٨
ناس ماهي محصل مصروف يوم وناس تحضر حفلة ب١١٠٠٠ الف 🤲🤲🤲🤲

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