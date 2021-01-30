تحويلات الوافدين تصل إلى 150 مليار ريال

الرياض (صدى):
ارتفعت تحويلات الوافدين بالمملكة بنسبة 19.3% خلال عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 24.16 مليار ريال عن العام السابق؛ حيث بلغ إجمالي التحويلات 149.69 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 125.53 مليار ريال في عام 2019.
ووصلت تحويلات الوافدين بالمملكة في عام 2020 أعلى مستوى في 4 أعوام؛ منذ أن بلغت 151.9 مليار ريال في عام 2016، يليها عام 2017 بإجمالي 141.66 مليار ريال، ثم في 2018 بقيمة 136.43 مليار ريال.
وتعد المملكة من أكبر دول العالم اعتماد اعلى العمالة الأجنبية بما يناهز 10 ملايين وافد، يستحوذون على نحو 75%من إجمالي المشتغلين، وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2020، ارتفعت تحويلات الوافدين بنسبة 21.35% على أساس سنوي، إلى 39.45 مليار ريال، مقابل 32.51 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق.