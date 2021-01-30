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بالفيديو.. «المصلح» يوضح هل يعلم الميت بمن يزوره

Time منذ 40 دقيقة
Views 1824
بالفيديو.. «المصلح» يوضح هل يعلم الميت بمن يزوره

علي القحطاني (صدى):
كشف الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، اليوم السبت، عن إجابة استفسار كثيرًا ما شغل الكثيرين وهو هل يعلم الميت بمن يزوره.

وقال الشيخ خالد المصلح، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن المقصود من زيارة القبور أمران: الاتعاظ والعبرة، والثاني هو نفع المَزور بالدعاء له.

وأجاب "المصلح"، عن تساؤل هل يعلم الميت بمن يزوره، قائلًا أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا ،فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام » ومعنى هذا أنه يعرفه ويعلم بمجيئه.

Time واتساب
جامعة القصيم
المصلح
ميت
يستفتونك
كلية الشريعة
فقه
زيارة القبور

أحدث التعليقات

ابو منى
والله الحثالة الروقي وشلته بطن الكورة وهلما جرا
ع. س. ع
دعسناكم بمن حضر ومن غاب يا راعين الهروب ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية
ع. س. ع
وقبل تقولولون من أوقف مايكون جمهور ابو خرقة القرنبع
ع. س. ع
تأخذ حقك يا عدنان منة يوم القيامة لأن القاضي هو الله سبحانه وتعالى ما يمشي الواسطة
العالمي ٨٥٨
ناس ماهي محصل مصروف يوم وناس تحضر حفلة ب١١٠٠٠ الف 🤲🤲🤲🤲

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