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الكاتبة وفاء الرشيد تعتذر عن التغريدة المسيئة.. والأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد

Time منذ 46 دقيقة
Views 2380
الكاتبة وفاء الرشيد تعتذر عن التغريدة المسيئة.. والأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد

الرياض (صدى):
أشاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد باعتذار الكاتبة السعودية وفاء الرشيد عن التغريدة التي وصفت بالمسيئة وتعرضت على إثرها لهجوم شديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الكاتبة الرشيد كتبت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": " يكتب البايو الوطن خطر أحمر وهو بالبيت نايم بلا شغل ولا مشغلة وبالليل في الاستراحة يناقش مباراة الفيصل مع التعاون! عالة على أهله والوطن".

وتسببت التغريدة في ردود فعل غاضبة من عدد من المغردين الذين هاجموها بشراسة، لترد قائلة: "غردت تغريده و وجدت ردود فعل مستنكرة لمحتواها، ويعلم الله أنني لم أكن أقصد ما فهم منها ولا الإساءة لأحد، خانني التعبير بلا مكابرة ولم أوفق في صياغتها، وأعتذر لمن اعتقد أني اسأت إليه فهو ليس من طبعي أن اسيء لأحد و لا أجد في اعتذاري هذا شيء اخجل منه.. وقد حذفتها بناء على ما سبق ذكره".

وردا على اعتذارها قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد مشيدا بها: "اعتذار أراه صريحًا وشجاعًا لأننا في الغالب يصعب علينا أن نعتذر بصراحة وبلا مكابرة حين نخطئ .. وكلنا معرض للخطأ والى أن يخونه التعبير .. شكرًا د وفاء".

 

Time واتساب
تويتر
الامير عبدالرحمن بن مساعد
الكتابة وفاء الرشيد

أحدث التعليقات

ابو منى
والله الحثالة الروقي وشلته بطن الكورة وهلما جرا
ع. س. ع
دعسناكم بمن حضر ومن غاب يا راعين الهروب ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية
ع. س. ع
وقبل تقولولون من أوقف مايكون جمهور ابو خرقة القرنبع
ع. س. ع
تأخذ حقك يا عدنان منة يوم القيامة لأن القاضي هو الله سبحانه وتعالى ما يمشي الواسطة
العالمي ٨٥٨
ناس ماهي محصل مصروف يوم وناس تحضر حفلة ب١١٠٠٠ الف 🤲🤲🤲🤲

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