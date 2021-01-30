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شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف شاغرة بالطائف

Time منذ ساعة
Views 1729
شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف شاغرة بالطائف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية "BAE SYSTEMS" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف التسلح/ التايفون، مشرف أول التسلح/ التايفون، فني إدارة البيانات/ التايفون.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 29 يناير 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــا.

 

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وظائف
الطائف
شركة BAE SYSTEMS

أحدث التعليقات

ابو منى
والله الحثالة الروقي وشلته بطن الكورة وهلما جرا
ع. س. ع
دعسناكم بمن حضر ومن غاب يا راعين الهروب ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية
ع. س. ع
وقبل تقولولون من أوقف مايكون جمهور ابو خرقة القرنبع
ع. س. ع
تأخذ حقك يا عدنان منة يوم القيامة لأن القاضي هو الله سبحانه وتعالى ما يمشي الواسطة
العالمي ٨٥٨
ناس ماهي محصل مصروف يوم وناس تحضر حفلة ب١١٠٠٠ الف 🤲🤲🤲🤲

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