وظائف شاغرة في شركة «بيبسيكو» العالمية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بيبسيكو العالمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بالرياض والدمام وجدة.
وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاغرة هي: مندوب ما قبل البيع (الدمام) : دبلوم أو بكالوريوس أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات وإنشاء الحسابات، وعارض منتجات (جدة) : شهادة الثانوية العامة فما فوق، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، رخصة قيادة (سارية المفعول)، مهارات التواصل مع الآخرين.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: فني ميكانيكي (الدمام): دبلوم في (الهندسة الميكانيكية)، خبرة مهنية لا تقل عن سنتين، وموظف مبيعات (الرياض): شهادة الثانوية العامة أو درجة الدبلوم في تخصص (التسويق، المبيعات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات، ويفضل في قطاع السلع الاستهلاكية، مهارات التواصل ومهارات خدمة العملاء، إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1442/06/16هـ الموافق 2021/01/29م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــا .