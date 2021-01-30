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أمانة الجوف تضبط 30 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

Time منذ ساعة
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أمانة الجوف تضبط 30 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

سكاكا (صدى):
نفذت أمانة الجوف بالتعاون مع شرطة المنطقة أمس، حملة ميدانية لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد في المولات والأسواق والمحلات التجارية والكافيهات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الحملة أسفرت عن ضبط 30 مخالفة خلال يوم واحد، مشيراً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، مؤكداً استمرار جولات الرقابة الميدانية المكثفة لضبط المخالفات ومتابعة الالتزام بجميع الاشتراطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا الحموان المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، وشدد على عدم تهاون الأمانة في تنفيذ الأنظمة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

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أمانة الجوف
فيروس كورونا
حملة ميدانية
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

العدناني
هههههههههه من ذا الأمير صالح اللي جبته
باحث عن الشهرة.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
العدناني
في فيلم أجنبي قصته عن واحد متزوج وحدة والامور طيبة وهي رسامة فجات بترسم بنت البنت ماحضرت فقالت من باب المزاح لزوجها انت وسيم تعال ارسمك المهم وتلبسه فستان وباروكة وتمكيجه وهنا قب فيه عرق المخنثة وصار في السر يلبس حريمي ويقابل الشباب وتعرفون ايش صار بعدها وآخر الفلم تنتبه زوجته انه صانقلب ويعتذر لها ويقلها أنا وجدت حقيقتي وأنا أحب فلان من الناس وهو يحبني أنا آسف طولت الكلام عالفيلم وهو موضوع ثاااااني ,, عالعموم فعلا فستان حرمتك لايق عليك

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