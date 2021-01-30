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من ضفايرها طل القمر.. صورة لامرأة في جازان منذ 75 عام
منذ ساعة
1347
1
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أحدث التعليقات
العدناني
هههههههههه من ذا الأمير صالح اللي جبته
باحث عن الشهرة.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
العدناني
في فيلم أجنبي قصته عن واحد متزوج وحدة والامور طيبة وهي رسامة فجات بترسم بنت البنت ماحضرت فقالت من باب المزاح لزوجها انت وسيم تعال ارسمك المهم وتلبسه فستان وباروكة وتمكيجه وهنا قب فيه عرق المخنثة وصار في السر يلبس حريمي ويقابل الشباب وتعرفون ايش صار بعدها وآخر الفلم تنتبه زوجته انه صانقلب ويعتذر لها ويقلها أنا وجدت حقيقتي وأنا أحب فلان من الناس وهو يحبني أنا آسف طولت الكلام عالفيلم وهو موضوع ثاااااني ,, عالعموم فعلا فستان حرمتك لايق عليك
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