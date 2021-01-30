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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 37 دقيقة
Views 1407
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاضاً في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق شمال وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الرياض

أحدث التعليقات

بندر الحربي
ههههههههههههههههههه ايوه وش بعد؟؟؟؟؟؟؟؟ منت حول الاكاديميه كلها.. ولكن لامانع من الفلسفه
اللهو البرى
انتي بتظلي واقفة كذا..
أبو كنان
مبارك البراءة يا نور يا من أفرحت الاتحاديين كثيرا ،يا من قدمت للاتحاد كثيرا ، يا من وعدت ووفيت يا من ساهمت وبقوة في صناع المجد للاتحاد أسأل الله أن يحفظك من كل مكروه
مسفر الغامدي
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه اشهد إنك جبتها
غييييوووورررر
لن ينقرص امثال هؤلاء الا اذا انقرض المتبرجات

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