براءة محمد نور في دعوى رفعها ضده عدنان جستنيه

نواف السالم (صدى):
أعلن نجم الاتحاد السابق محمد نور حصوله على حكم بالبراءة في دعوى ضده من الناقد الرياضي عدنان جستنيه
وأوضح محمد نور أن الحكم صدر بعدم إدانته بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقال نور: " بحمد الله وتوفيقه أنصفني القضاء، فقد صدر لي حكم بعدم ادانتي مما نُسب إلي من مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه في الدعوى التي اقامها محمد عدنان جستنيه ".
وكان جستنيه قد اتهم نور بالتشهير به، والمساس بحياته الخاصة، وإساءة استخدام الجوال، بتصويره مقاطع ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ومن ضمن الإساءات تدشين وسم " فين الجاكيت ".