نائبة ديمقراطية تتهم سيناتورا جمهوريا بمحاولة قتلها في اقتحام الكابيتول

واشنطن (صدى):
وجهت النائبة الديمقراطية " ألكساندريا أوكاسيو كورتيز "، اتهاما ضد السيناتور الجمهوري تيد كروز، بمحاولة قتلها، خلال اقتحام مبنى الكابيتول.
ودعته ألكساندريا السيناتور إلى الاستقالة من مجلس الشيوخ، قائلة: " مستعدة للتعامل مع الجمهوريين في عدة قضايا توجد حولها أرضية مشتركة، لكنك كدت أن تقتلني منذ 3 أسابيع".
وأضافت: " سعيدة للعمل مع أي عضو في الحزب الجمهوري لم يحاول قتلي، في غضون ذلك، إذا كنت تريد المساعدة، يمكنك الاستقالة".
وتابعت: "لم تعتذر حتى عن الأذى الجسدي والعقلي الجسيم الذي سببته لشرطة الكابيتول وعمال الحراسة ولزملائك ".