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نائبة ديمقراطية تتهم سيناتورا جمهوريا بمحاولة قتلها في اقتحام الكابيتول

Time منذ ساعة
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نائبة ديمقراطية تتهم سيناتورا جمهوريا بمحاولة قتلها في اقتحام الكابيتول

واشنطن (صدى):
وجهت النائبة الديمقراطية " ألكساندريا أوكاسيو كورتيز "، اتهاما ضد السيناتور الجمهوري تيد كروز، بمحاولة قتلها، خلال اقتحام مبنى الكابيتول.

ودعته ألكساندريا السيناتور إلى الاستقالة من مجلس الشيوخ، قائلة: " مستعدة للتعامل مع الجمهوريين في عدة قضايا توجد حولها أرضية مشتركة، لكنك كدت أن تقتلني منذ 3 أسابيع".

وأضافت: " سعيدة للعمل مع أي عضو في الحزب الجمهوري لم يحاول قتلي، في غضون ذلك، إذا كنت تريد المساعدة، يمكنك الاستقالة".

وتابعت: "لم تعتذر حتى عن الأذى الجسدي والعقلي الجسيم الذي سببته لشرطة الكابيتول وعمال الحراسة ولزملائك ".

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أمريكا

أحدث التعليقات

بندر الحربي
ههههههههههههههههههه ايوه وش بعد؟؟؟؟؟؟؟؟ منت حول الاكاديميه كلها.. ولكن لامانع من الفلسفه
اللهو البرى
انتي بتظلي واقفة كذا..
أبو كنان
مبارك البراءة يا نور يا من أفرحت الاتحاديين كثيرا ،يا من قدمت للاتحاد كثيرا ، يا من وعدت ووفيت يا من ساهمت وبقوة في صناع المجد للاتحاد أسأل الله أن يحفظك من كل مكروه
مسفر الغامدي
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه اشهد إنك جبتها
غييييوووورررر
لن ينقرص امثال هؤلاء الا اذا انقرض المتبرجات

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