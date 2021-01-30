تعرف على حكم السوبر بين الهلال والنصر..أدار 455 مباراة وطرد " راموس "

طلال الغامدي (صدى):
كٌلف الحكم الإيطالي دانيلو أورساتو، بإدارة مباراة السوبر بين الهلال والنصر، المقررة اليوم السبت.
سبق لدانيلو إدارة مباراة واحدة في الدوري السعودي، بين الهلال والشباب في 2019، وانتهت بنتيجة 2-3 لصالح الهلال، أشهر خلالها بطاقة صفراء واحدة فقط.
أدار أورساتو، لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي، ضمن ذهاب دور الـ16 في ليلة طرد فيها سيرجيو راموس نجم الريال، كما أسندت إليه مواجهة مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان والتي شهدت أحداثاً مثيرة منها إقصاء البرازيلي فريد بالبطاقة الحمراء.
وخلال مسيرته التحكيمية، أدار أورساتو 455 مباراة، شهدت 2201 بطاقة صفراء، وأشهر 124 بطاقة حمراء، كما احتسب 123 ضربة جزاء.