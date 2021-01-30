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تعرف على حكم السوبر بين الهلال والنصر..أدار 455 مباراة وطرد " راموس "

Time منذ 30 دقيقة
Views 1321
تعرف على حكم السوبر بين الهلال والنصر..أدار 455 مباراة وطرد " راموس "

طلال الغامدي (صدى):
كٌلف الحكم الإيطالي دانيلو أورساتو، بإدارة مباراة السوبر بين الهلال والنصر، المقررة اليوم السبت.

سبق لدانيلو إدارة مباراة واحدة في الدوري السعودي، بين الهلال والشباب في 2019، وانتهت بنتيجة 2-3 لصالح الهلال، أشهر خلالها بطاقة صفراء واحدة فقط.

أدار أورساتو، لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي، ضمن ذهاب دور الـ16 في ليلة طرد فيها سيرجيو راموس نجم الريال، كما أسندت إليه مواجهة مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان والتي شهدت أحداثاً مثيرة منها إقصاء البرازيلي فريد بالبطاقة الحمراء.

وخلال مسيرته التحكيمية، أدار أورساتو 455 مباراة، شهدت 2201 بطاقة صفراء، وأشهر 124 بطاقة حمراء، كما احتسب 123 ضربة جزاء.

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النصر
الهلال
ريال مدريد
مانشستر سيتي
سيرجيو راموس

أحدث التعليقات

أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون..زوج مسكين ابتلي بزوجة خائنة وفاسدة وغير وفية وصديق خائن وفاسد وغير وفي والطيور على أشكالها تقع و المشكلة أن الخلوة الغير شرعية والشيطان ثالثهما وحصل ما لا يحمد عقباه وتطور الحال إلى الطمع والطمع ضر ما نفع فكانت النتيجة خسارة الدنيا والوعيد في الآخرة والله ينتقم منهما ويحفظنا ويحفظكم من كل مكروه....
سعد
الله يحفظكم يااهل حايل
عبدالله
اللهم إنا نستودعك حايل و أهلها من كل مكروه
نجاة محمد
احسنتم و ربنا يحفظكم
نجاة محمد
ان شاء الله قول و فعل

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