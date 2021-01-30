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هلاك 7 حوثيين خلال تصدي الجيش اليمني لعملية تسلل في صعدة

Time منذ 4 ساعات
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هلاك 7 حوثيين خلال تصدي الجيش اليمني لعملية تسلل في صعدة

صنعاء‎ (صدى):
قتل ما لا يقل عن سبعة مسلحين حوثيين بنيران الجيش اليمني خلال تصديه عملية تسلل لعناصر من الميليشيا الإرهابية في شمال صعدة.

وقال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني العقيد هلال العباسي، إن قوة من اللواء تصدت لمحاولة تسلل فاشلة قامت بها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع الجيش في ميسرة "التلال السود" في مديرية باقم بمحافظة صعدة وأسفر هذا التصدي عن مقتل سبعة من العناصر الحوثية.

وأضاف العقيد العباسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قوات الجيش شنت عقب ذلك قصفاً مدفعياً على آليات قتالية تابعة للميليشيا حاولت اقتحام مواقع يسيطر عليها في ذات الجبهة.

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اليمن

أحدث التعليقات

أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون..زوج مسكين ابتلي بزوجة خائنة وفاسدة وغير وفية وصديق خائن وفاسد وغير وفي والطيور على أشكالها تقع و المشكلة أن الخلوة الغير شرعية والشيطان ثالثهما وحصل ما لا يحمد عقباه وتطور الحال إلى الطمع والطمع ضر ما نفع فكانت النتيجة خسارة الدنيا والوعيد في الآخرة والله ينتقم منهما ويحفظنا ويحفظكم من كل مكروه....
سعد
الله يحفظكم يااهل حايل
عبدالله
اللهم إنا نستودعك حايل و أهلها من كل مكروه
نجاة محمد
احسنتم و ربنا يحفظكم
نجاة محمد
ان شاء الله قول و فعل

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