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بالفيديو .. مالكة مكتب عقار بتبوك: العمل مُربح وأنصح السيدات بالتسويق العقاري

Time منذ 4 ساعات
Views 3082
بالفيديو .. مالكة مكتب عقار بتبوك: العمل مُربح وأنصح السيدات بالتسويق العقاري

تبوك (صدى):
روت مواطنة تدعى "نيرمان البلوي" قصة نجاحها في تأسيس مكتب للتسويق العقاري في تبوك.

وذكرت، وفقا لــ"العربية"، أن فكرة افتتاح مكتب عقاري خاص بها بدأت منذ 4 سنوات تقريبًا، حيث كانت حينها تبحث عن منزل لشرائه.

وأضافت أن رحلة البحث عن المنزل استغرقت نحو عام، وبعد الشراء فكرت في افتتاح مكتب عقاري، وبالفعل أسست مكتب لمساعدة النساء في الإطلاع على الأراضي والفلل والوحدات السكنية وشرائها.

وأشارت إلى أن العمل في السوق العقاري ممتع، داعية السيدات في المملكة للعمل في التسويق العقارات، لكونه ممتع ومربح.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون..زوج مسكين ابتلي بزوجة خائنة وفاسدة وغير وفية وصديق خائن وفاسد وغير وفي والطيور على أشكالها تقع و المشكلة أن الخلوة الغير شرعية والشيطان ثالثهما وحصل ما لا يحمد عقباه وتطور الحال إلى الطمع والطمع ضر ما نفع فكانت النتيجة خسارة الدنيا والوعيد في الآخرة والله ينتقم منهما ويحفظنا ويحفظكم من كل مكروه....
سعد
الله يحفظكم يااهل حايل
عبدالله
اللهم إنا نستودعك حايل و أهلها من كل مكروه
نجاة محمد
احسنتم و ربنا يحفظكم
نجاة محمد
ان شاء الله قول و فعل

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