مصر تنفي وفاة مصابين كورونا بسبب نقص الأكسجين بمستشفى

القاهرة (صدى):
على خلفية ما تم تداوله حول وفاة عدد من مصابين فيروس كورونا بأحد مستشفيات مصر، بسبب نقص الأكسجين، نفت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأمر.
وأوضحت الوزارة أن الأسرة المشغولة بمستشفى الحسينية ومتصلة بشبكة الأكسجين، تضم 11 حالة بالحضانات، وحالتين برعاية قسم الباطنة، و3 حالات بعناية القلب، بالإضافة إلى 7 حالات بالعناية المركزة لمرضى فيروس كورونا، و33 حالة بقسم العزل للمصابين بالفيروس، وجميعهم يتم توفير الأكسجين لهم من نفس شبكة الأكسجين بترددات عالية ولم يتأثر أحد منهم.
وشددت على عدم وجود علاقة بين حالات الوفاة وما يثار عن حدوث نقص في الأكسجين في المستشفى، مشيرة إلى أن أغلب المتوفين من كبار السن، ويعانون من أمراض مزمنة، ولديهم مضاعفات مرضية نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية ووفاتهم.
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