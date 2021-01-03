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مصر تنفي وفاة مصابين كورونا بسبب نقص الأكسجين بمستشفى

Time منذ 50 دقيقة
Views 1640
مصر تنفي وفاة مصابين كورونا بسبب نقص الأكسجين بمستشفى

القاهرة (صدى):
على خلفية ما تم تداوله حول وفاة عدد من مصابين فيروس كورونا بأحد مستشفيات مصر، بسبب نقص الأكسجين، نفت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأمر.

وأوضحت الوزارة أن الأسرة المشغولة بمستشفى الحسينية ومتصلة بشبكة الأكسجين، تضم 11 حالة بالحضانات، وحالتين برعاية قسم الباطنة، و3 حالات بعناية القلب، بالإضافة إلى 7 حالات بالعناية المركزة لمرضى فيروس كورونا، و33 حالة بقسم العزل للمصابين بالفيروس، وجميعهم يتم توفير الأكسجين لهم من نفس شبكة الأكسجين بترددات عالية ولم يتأثر أحد منهم.

وشددت على عدم وجود علاقة بين حالات الوفاة وما يثار عن حدوث نقص في الأكسجين في المستشفى، مشيرة إلى أن أغلب المتوفين من كبار السن، ويعانون من أمراض مزمنة، ولديهم مضاعفات مرضية نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية ووفاتهم.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
بطلة
عبدالرحمن
مادري كم المفروض يموتو بسبب حوادث الجمال السائبه على الطرق السريعه حتى يتم اتخاذ اجرائات حاسمه ورادعه لايقاف مسلسل الموت المتكرر والمتجدد كل فتره قصيره
نجاة محمد
مهي غريبة عادتهم التشكي و الصياح
دآنـــــــہہ
اي خلاص زحلطن 😂😂 الله لايبلانا في اعتقاده الغبي ذا 😌
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين

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