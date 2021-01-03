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صورة نادرة للملك سعود على سلم طائرة لوفتهانزا بالطائف 

Time منذ 26 دقيقة
Views 1478
صورة نادرة للملك سعود على سلم طائرة لوفتهانزا بالطائف 

الطائف (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- على سلم طائرة لوفتهانزا، الذي يوشك الصعود عليها في عام ١٩٢٥، في ‎الطائف.

 

وبدا في الصورة، خير الدين الزركلي، ومدحت شيخ الأرض، وحافظ وهبة، ومرافقيه، عبدالعزيز الرفاعي، وصالح العلي السالم-رحمهم الله-

 

وكانت انتشرت صورة نادرة للحظة وصول الملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- على صهوة الخيل إلى شرق الأردن.

 

وظهر في الصورة النادرة الملك سعود- طيب الله ثراه- يرافق الجيش السعودي أثناء وصوله إلى شرق الأردن لمقابلة أمير  شرق الأردن، عبدالله بن الحسين، الذي يستقبله مع فرق من جيشه في ١٩٣٥.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرها وشر من به شر ، وهو السميع العليم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله ير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🚴‍♀️
على سيرة تطبيزززز... اشتهيت آكل مطبززز قات عدني من عند مخالفه الاقامه عبد ربه ... لاكن ما كل ما يباه المرأ يدركه .. تأتي الليالى حبلى بما لا يهواه الهوا... فلا تأسفاً على ما فاتكا .. و اسعى الى خير دارا نعيمها اثنا عليه رب الاناما
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. وات ماوات .. الرجال وطوط وخلاااص .. ياله من وطواط فاسق ..
🚴‍♀️
فكره منيحه كتير لو تطبززز على كل من يرصد مخالفه فساد او تجاريه او صحيه الخ الخ...

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