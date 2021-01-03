صورة نادرة للملك سعود على سلم طائرة لوفتهانزا بالطائف 

الطائف (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- على سلم طائرة لوفتهانزا، الذي يوشك الصعود عليها في عام ١٩٢٥، في الطائف.
وبدا في الصورة، خير الدين الزركلي، ومدحت شيخ الأرض، وحافظ وهبة، ومرافقيه، عبدالعزيز الرفاعي، وصالح العلي السالم-رحمهم الله-
وكانت انتشرت صورة نادرة للحظة وصول الملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- على صهوة الخيل إلى شرق الأردن.
وظهر في الصورة النادرة الملك سعود- طيب الله ثراه- يرافق الجيش السعودي أثناء وصوله إلى شرق الأردن لمقابلة أمير شرق الأردن، عبدالله بن الحسين، الذي يستقبله مع فرق من جيشه في ١٩٣٥.