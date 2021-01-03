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كيفية الحصول على مكافآت مالية كبيرة من وزارة التجارة

Time منذ 53 دقيقة
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كيفية الحصول على مكافآت مالية كبيرة من وزارة التجارة

الرياض (صدى):
فاجأ متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، الجميع بكيفية الحصول على مكافآت مالية كبيرة من الوزارة.

وأشار " الحسين "، إلى أن بلاغات مكافحة الغش التجاري والغش لها عدة صور، منها أن يكون المنتج فاسدًا وغير صالح للاستخدام وأن يكون منتهي الصلاحية، وأيضًا أن يكون غير مطابق للمواصفات والمقاييس.

وأوضح أنه في مثل هذه الحالة ‏يحصل المُبلغ على مكافأة تصل إلى 25% من إجمالي الغرامة بعد صدور حكم قضائي نهائي.

 

وأردف: بلاغات مكافحة التستر التجاري، وهي في حال تقديم المُبلغ للمعلومات فإنه يحصل على مكافأة تصل إلى 30% من إجمالي الغرامة بعد صدور حكم قضائي نهائي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرها وشر من به شر ، وهو السميع العليم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله ير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🚴‍♀️
على سيرة تطبيزززز... اشتهيت آكل مطبززز قات عدني من عند مخالفه الاقامه عبد ربه ... لاكن ما كل ما يباه المرأ يدركه .. تأتي الليالى حبلى بما لا يهواه الهوا... فلا تأسفاً على ما فاتكا .. و اسعى الى خير دارا نعيمها اثنا عليه رب الاناما
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. وات ماوات .. الرجال وطوط وخلاااص .. ياله من وطواط فاسق ..
🚴‍♀️
فكره منيحه كتير لو تطبززز على كل من يرصد مخالفه فساد او تجاريه او صحيه الخ الخ...

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