كيفية الحصول على مكافآت مالية كبيرة من وزارة التجارة

الرياض (صدى):
فاجأ متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، الجميع بكيفية الحصول على مكافآت مالية كبيرة من الوزارة.
وأشار " الحسين "، إلى أن بلاغات مكافحة الغش التجاري والغش لها عدة صور، منها أن يكون المنتج فاسدًا وغير صالح للاستخدام وأن يكون منتهي الصلاحية، وأيضًا أن يكون غير مطابق للمواصفات والمقاييس.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالة يحصل المُبلغ على مكافأة تصل إلى 25% من إجمالي الغرامة بعد صدور حكم قضائي نهائي.
وأردف: بلاغات مكافحة التستر التجاري، وهي في حال تقديم المُبلغ للمعلومات فإنه يحصل على مكافأة تصل إلى 30% من إجمالي الغرامة بعد صدور حكم قضائي نهائي.