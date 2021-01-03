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شاهد.. سوري يستنجد بعد اختطاف ابنته في تركيا 

Time منذ ساعة
Views 1790
شاهد.. سوري يستنجد بعد اختطاف ابنته في تركيا 

أنقرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو، أب ‎سوري يستنجد بعد اختطاف طفلته في ‎تركيا، حيث انتشر الفيديو على نطاق واسع.

 

وقال السوري في الفيديو الذي حظي بتفاعل لافت بسبب حالة التعاطف التي سيطرت على متداولي المقطع:" أوجه نداء عاجل باسم الإنسانية والشعب التركي والسوريين بالعثور على ابنته المختطفة بأحد المدن التركية ".

 

وكان مواطن تركي خطف ابنته من داخل مستسفى في ولاية دوزجة، عقب اشتباه الأطباء بإصابتها بفيروس كورونا، حيث أنها تعاني من ألم في البلعوم وارتفاع في الحرارة.

 

واشتبه الأطباء بإصابة الطفلة بفيروس كورونا، وقرروا وضعها تحت الملاحظة، ونقلها إلى مستشفى التدريب والبحوث لإخضاعها للفحوص اللازمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرها وشر من به شر ، وهو السميع العليم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله ير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🚴‍♀️
على سيرة تطبيزززز... اشتهيت آكل مطبززز قات عدني من عند مخالفه الاقامه عبد ربه ... لاكن ما كل ما يباه المرأ يدركه .. تأتي الليالى حبلى بما لا يهواه الهوا... فلا تأسفاً على ما فاتكا .. و اسعى الى خير دارا نعيمها اثنا عليه رب الاناما
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. وات ماوات .. الرجال وطوط وخلاااص .. ياله من وطواط فاسق ..
🚴‍♀️
فكره منيحه كتير لو تطبززز على كل من يرصد مخالفه فساد او تجاريه او صحيه الخ الخ...

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