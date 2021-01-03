شاهد.. سوري يستنجد بعد اختطاف ابنته في تركيا 

أنقرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو، أب سوري يستنجد بعد اختطاف طفلته في تركيا، حيث انتشر الفيديو على نطاق واسع.
وقال السوري في الفيديو الذي حظي بتفاعل لافت بسبب حالة التعاطف التي سيطرت على متداولي المقطع:" أوجه نداء عاجل باسم الإنسانية والشعب التركي والسوريين بالعثور على ابنته المختطفة بأحد المدن التركية ".
وكان مواطن تركي خطف ابنته من داخل مستسفى في ولاية دوزجة، عقب اشتباه الأطباء بإصابتها بفيروس كورونا، حيث أنها تعاني من ألم في البلعوم وارتفاع في الحرارة.
واشتبه الأطباء بإصابة الطفلة بفيروس كورونا، وقرروا وضعها تحت الملاحظة، ونقلها إلى مستشفى التدريب والبحوث لإخضاعها للفحوص اللازمة.