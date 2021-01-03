بالفيديو.. انفجار ضخم في خزانات وقود بمنطقة القصر اللبنانية

بيروت (صدى):
وقع انفجار ضخم في خزانات للغاز والمازوت والوقود، مساء اليوم الأحد، في منطقة القصر الحدودية مع سوريا.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفجارات ضخمة، قيل إنها وقعت في المنطقة الحدودية مع سوريا.
وأفادت سائل إعلام محلية لبنانية أن الانفجار وقع في خزانات للغاز والمازوت عند معبر العريض في منطقة القصر الحدودية، وما زالت قوارير الغاز تتفجر حتى اللحظة.
وأحدث الانفجار دويًّا هائلًا، وامتدت ألسنة من اللهب بطول 10 أمتار، فيما لم تعرف بعد نتائج الانفجار حول ما إذا كانت هناك ضحايا بالأرواح.