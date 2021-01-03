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بالفيديو.. انفجار ضخم في خزانات وقود بمنطقة القصر اللبنانية

Time منذ 9 دقائق
Views 1260
بالفيديو.. انفجار ضخم في خزانات وقود بمنطقة القصر اللبنانية

بيروت (صدى):
وقع انفجار ضخم في خزانات للغاز والمازوت والوقود، مساء اليوم الأحد، في منطقة القصر الحدودية مع سوريا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفجارات ضخمة، قيل إنها وقعت في المنطقة الحدودية مع سوريا.

وأفادت سائل إعلام محلية لبنانية أن الانفجار وقع في خزانات للغاز والمازوت عند معبر العريض في منطقة القصر الحدودية، وما زالت قوارير الغاز تتفجر حتى اللحظة.

وأحدث الانفجار دويًّا هائلًا، وامتدت ألسنة من اللهب بطول 10 أمتار، فيما لم تعرف بعد نتائج الانفجار حول ما إذا كانت هناك ضحايا بالأرواح.

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أحدث التعليقات

الإعلامي : عثمان سعد الدين جميل
رحمه الله
الإعلامي : عثمان سعد الدين جميل
مبدع دائماً
ابن حزم
مامداه يمسك فرامل من الخوف .
عبدالله فريج
شوفوا التصريح فيه الغرور ....وغير مسؤول .......المشكلة في المباراة الماضية كان لاعبو الهلال برعونتهم هم المسؤولين عن النتيجة .....وايضا لو حسب هدف الهلال الذي تم الغاؤه بظلم واضح من الحكم الظالم لكانت النتيجة 3/صفر للهلال وعلى اية حال ان شاء الله الفوز سيكون كاسحا للاتحاد غدا .....
ابن حزم
ما تدري مين يضرب مين

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