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مفاجأة سارة لجماهير الاتحاد بخصوص برونو هنريكي 

Time منذ ساعة
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مفاجأة سارة لجماهير الاتحاد بخصوص برونو هنريكي 

طلال الغامدي (صدى):
وصل برونو هنريكي، نجم فريق الاتحاد، إلى المملكة، بعد فترة غياب طويلة، ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة تعليق رحلات الطيران اليوم.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الشباب، غدًا الإثنين، ضمن منافسات إياب نصف النهائي، من بطولة كأس محمد الخامس للأندية الأبطال.

وكان هنريكي، مسافرًا من البرازيل إلى جدة، بعد الانتهاء من احتفاله مع زوجته، بقدوم مولدهما الجديد، قبل أن يُعلق في البحرين، عقب تعليق الرحلات الدولية في المملكة، ليؤدي اللاعب، تدريباته في المنامة، مع نادي الحد البحريني، لحين العودة إلى الاتحاد.

يذكر أن ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، قد انتهى بالتعادل بين الاتحاد والشباب " 2-2 "، ليصبح العميد، في حاجة إلى الفوز أو التعادل سلبيًا أو " 1-1 "، في مباراة الإياب، من أجل التأهل مباشرة، إلى نهائي المسابقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرها وشر من به شر ، وهو السميع العليم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله ير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🚴‍♀️
على سيرة تطبيزززز... اشتهيت آكل مطبززز قات عدني من عند مخالفه الاقامه عبد ربه ... لاكن ما كل ما يباه المرأ يدركه .. تأتي الليالى حبلى بما لا يهواه الهوا... فلا تأسفاً على ما فاتكا .. و اسعى الى خير دارا نعيمها اثنا عليه رب الاناما
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. وات ماوات .. الرجال وطوط وخلاااص .. ياله من وطواط فاسق ..
🚴‍♀️
فكره منيحه كتير لو تطبززز على كل من يرصد مخالفه فساد او تجاريه او صحيه الخ الخ...

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