غموض حول مكان ملياردير انتقد الحكومة الصينية

(صدى):
غاب الملياردير الصيني جاك ما، لعدة أسابيع، بعد انتقاده لسياسات النظام المالي التي تتبعها حكومة بلاده.
واختفى جاك عن نهائي أحد البرامج التي تقدمها شركاته خلاله منحة مالية لرواد الأعمال الأفارقة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، بعدما كان على رأس اللجنة المسؤولة عن تقييم أفكار المتسابقين التجارية، كما تم حذف صورة جاك من صفحة التحكيم على الويب، واستبعاده من مقطع فيديو ترويجي للبرنامج، بحسب لصحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية.
وفي وقت سابق، دعا جاك خلال خطاب ألقاه في شنغهاي إلى إصلاح النظام التنظيمي والبنوك المملوكة للدولة، معتبراً ذلك يخنق الابتكار.