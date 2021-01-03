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غموض حول مكان ملياردير انتقد الحكومة الصينية

Time منذ 22 دقيقة
Views 428
غموض حول مكان ملياردير انتقد الحكومة الصينية

(صدى):
غاب الملياردير الصيني جاك ما، لعدة أسابيع، بعد انتقاده لسياسات النظام المالي التي تتبعها حكومة بلاده.

واختفى جاك عن نهائي أحد البرامج التي تقدمها شركاته خلاله منحة مالية لرواد الأعمال الأفارقة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، بعدما كان على رأس اللجنة المسؤولة عن تقييم أفكار المتسابقين التجارية، كما تم حذف صورة جاك من صفحة التحكيم على الويب، واستبعاده من مقطع فيديو ترويجي للبرنامج، بحسب لصحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية.

وفي وقت سابق، دعا جاك خلال خطاب ألقاه في شنغهاي إلى إصلاح النظام التنظيمي والبنوك المملوكة للدولة، معتبراً ذلك يخنق الابتكار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرها وشر من به شر ، وهو السميع العليم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله ير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🚴‍♀️
على سيرة تطبيزززز... اشتهيت آكل مطبززز قات عدني من عند مخالفه الاقامه عبد ربه ... لاكن ما كل ما يباه المرأ يدركه .. تأتي الليالى حبلى بما لا يهواه الهوا... فلا تأسفاً على ما فاتكا .. و اسعى الى خير دارا نعيمها اثنا عليه رب الاناما
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. وات ماوات .. الرجال وطوط وخلاااص .. ياله من وطواط فاسق ..
🚴‍♀️
فكره منيحه كتير لو تطبززز على كل من يرصد مخالفه فساد او تجاريه او صحيه الخ الخ...

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