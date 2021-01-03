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رد شديد اللهجة من بسمة وهبة على متابعة طالبتها بالعودة إلى الحجاب 

Time منذ 39 دقيقة
Views 638
رد شديد اللهجة من بسمة وهبة على متابعة طالبتها بالعودة إلى الحجاب 

القاهرة (صدى):
نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، مقطع فيديو من مطعمها خلال زيارة الفنان سمير صبري، مبدية فرحتها الشديدة بزيارته، كما قاما بالغناء سويا.

وعلقت " وهبة " على الفيديو، قائلة: " الناس دي مش حتتعوض تاني زمن الفن الجميل "، فيما تعرضت بسمة وهبة لانتقادات لاذعة.

 

وعقبت إحدى المتابعات لها، قائلة: " جدعة علشان لابسة كمامة، وياريت بلاش تجمع، واتقي الله في ناس بتموت بسبب الفيروس، ارجعي البسي الحجاب "، لترد عليها بسمة وهبة وتقول لها: " اخرسي وخليكي في حالك يا حشرية ".

 

وكانت بسمة وهبة شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا الذي انتشر وتتفشى الآن موجته الثانية.

 

وقالت بسمة وهبة في تعليقها على صورة لها:" الستات اللي ما زالت بكل ثقه تدخل تبوس وتحضن، أرجوكي إحنا في وضع مرعب، انتبهي على نفسك وحافظي على بيتك وأسرتك وراعي الله في من حولك ".

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أحدث التعليقات

الإعلامي : عثمان سعد الدين جميل
رحمه الله
الإعلامي : عثمان سعد الدين جميل
مبدع دائماً
ابن حزم
مامداه يمسك فرامل من الخوف .
عبدالله فريج
شوفوا التصريح فيه الغرور ....وغير مسؤول .......المشكلة في المباراة الماضية كان لاعبو الهلال برعونتهم هم المسؤولين عن النتيجة .....وايضا لو حسب هدف الهلال الذي تم الغاؤه بظلم واضح من الحكم الظالم لكانت النتيجة 3/صفر للهلال وعلى اية حال ان شاء الله الفوز سيكون كاسحا للاتحاد غدا .....
ابن حزم
ما تدري مين يضرب مين

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