رد شديد اللهجة من بسمة وهبة على متابعة طالبتها بالعودة إلى الحجاب 

القاهرة (صدى):
نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، مقطع فيديو من مطعمها خلال زيارة الفنان سمير صبري، مبدية فرحتها الشديدة بزيارته، كما قاما بالغناء سويا.
وعلقت " وهبة " على الفيديو، قائلة: " الناس دي مش حتتعوض تاني زمن الفن الجميل "، فيما تعرضت بسمة وهبة لانتقادات لاذعة.
وعقبت إحدى المتابعات لها، قائلة: " جدعة علشان لابسة كمامة، وياريت بلاش تجمع، واتقي الله في ناس بتموت بسبب الفيروس، ارجعي البسي الحجاب "، لترد عليها بسمة وهبة وتقول لها: " اخرسي وخليكي في حالك يا حشرية ".
وكانت بسمة وهبة شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا الذي انتشر وتتفشى الآن موجته الثانية.
وقالت بسمة وهبة في تعليقها على صورة لها:" الستات اللي ما زالت بكل ثقه تدخل تبوس وتحضن، أرجوكي إحنا في وضع مرعب، انتبهي على نفسك وحافظي على بيتك وأسرتك وراعي الله في من حولك ".