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شاهد.. كارثة تُثير قلق سكان الرياض وتُشكل خطرًا على حياتهم 

Time منذ 19 دقيقة
Views 1653
شاهد.. كارثة تُثير قلق سكان الرياض وتُشكل خطرًا على حياتهم 

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو كارثة بيئية تهدد سكان الرياض جراء تسرب مياه الصرف الصحي في طريق ديراب الرئيسي بحي الفواز.

وبدا في المقطع استمرار تسرب مياه المجاري في طريق ديراب الرئيسي بالرياض، مما أثار قلق وغضب سالكي الطريق وسكان المنطقة الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة حل المشكلة التي تشكل خطرا على حياتهم.

 

وكانت صور متداولة، أظهرت تسرب مياه الصرف الصحي من داخل شركة الغاز إلى الشارع، الأمر الذي أزعج سالكي الطريق وجعلهم يطالبون الجهات المختصة لحل هذه المشكلة الخطيرة.

وبحسب الصور المتداولة فإن مياه الصرف الصحي أدت إلى تهالك الأسفلت وظهور الحفر والتشققات به، فيما عبر مواطنين عن غضبهم واستيائهم من حدوث هذه المشكلة التي أدت إلى معاناتهم أثناء عبور هذا الطريق، حيث قال أحد المواطنين:" خطر بسبب استخدام الطريق من التريلات بالإضافة إلى كثرة الحفر طول أيام السنه بسبب تسرب المياه ".

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أحدث التعليقات

الإعلامي : عثمان سعد الدين جميل
رحمه الله
الإعلامي : عثمان سعد الدين جميل
مبدع دائماً
ابن حزم
مامداه يمسك فرامل من الخوف .
عبدالله فريج
شوفوا التصريح فيه الغرور ....وغير مسؤول .......المشكلة في المباراة الماضية كان لاعبو الهلال برعونتهم هم المسؤولين عن النتيجة .....وايضا لو حسب هدف الهلال الذي تم الغاؤه بظلم واضح من الحكم الظالم لكانت النتيجة 3/صفر للهلال وعلى اية حال ان شاء الله الفوز سيكون كاسحا للاتحاد غدا .....
ابن حزم
ما تدري مين يضرب مين

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