الأعداد السابقة للصحيفة

التجارة تكافئ 19 مُبلغ لإبلاغهم عن مخالفات غش تجاري

Time منذ 49 دقيقة
Views 1506
التجارة تكافئ 19 مُبلغ لإبلاغهم عن مخالفات غش تجاري

الرياض (صدى):
منحت وزارة التجارة لـ 19 مواطناً ومقيم مكافآت تشجيعية بإجمالي بلغ 123 ألف ريال لابلاغهم عن المنتجات المغشوشة

يأتي ذلك تطبيقاً لما ورد بنظام مكافحة الغش التجاري والذي نص على منح (٢٥%) من مقدار الغرامة المُستحصلّة لمن يساعد من غير الموظّفين المُختصّين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المُخالفّين وإدانتهم، وصدور حكم قضائي نهائي بثُبوت المُخالفّة ،وإيماناً بدور المواطن والمقيم بأدوراهم الجوهرية في الابلاغ عن المخالفات التجارية، ودعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري .

وتتولّى وزارة التجارة إحالة المُخالفّة والمخالفين بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى النيابة العامة وفق نظام مكافحة الغش التجارية ولائحته التنفيذية والتي تقوم بالتحقيق في مُخالفّات هذا النظام ورفع الدعاوى للمحاكم الجزائية للفصل واصدار الاحكام القضائية بحق المخالفين .

وتتضمن العقوبات المقررة في النظام إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

وأشارت لائحة نظام مكافحة الغش التجاري إلى أي تغيير أو تعديل أو عبث بمكونات السلع والمنتجات مخالفاً لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من عموم المستهلكين عن طريق مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الإعلامي : عثمان سعد الدين جميل
رحمه الله
الإعلامي : عثمان سعد الدين جميل
مبدع دائماً
ابن حزم
مامداه يمسك فرامل من الخوف .
عبدالله فريج
شوفوا التصريح فيه الغرور ....وغير مسؤول .......المشكلة في المباراة الماضية كان لاعبو الهلال برعونتهم هم المسؤولين عن النتيجة .....وايضا لو حسب هدف الهلال الذي تم الغاؤه بظلم واضح من الحكم الظالم لكانت النتيجة 3/صفر للهلال وعلى اية حال ان شاء الله الفوز سيكون كاسحا للاتحاد غدا .....
ابن حزم
ما تدري مين يضرب مين

أخر الأخبار

بالفيديو.. انفجار ضخم في خزانات وقود بمنطقة القصر اللبنانية
بالفيديو.. انفجار ضخم في خزانات وقود بمنطقة القصر اللبنانية
Time منذ 9 دقائق Views 1253
شاهد.. كارثة تُثير قلق سكان الرياض وتُشكل خطرًا على حياتهم 
شاهد.. كارثة تُثير قلق سكان الرياض وتُشكل خطرًا على حياتهم 
Time منذ 19 دقيقة Views 1646
بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين انتحلا صفة رجال الأمن لسلب العمالة بأسلحة مزيفة
بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين انتحلا صفة رجال الأمن لسلب العمالة بأسلحة مزيفة
Time منذ 29 دقيقة Views 1492
شمس الكويتية تحرج احد المشاهير
شمس الكويتية تحرج احد المشاهير
Time منذ 32 دقيقة Views 396
ريم عبدالله خلف الكواليس
ريم عبدالله خلف الكواليس
Time منذ 33 دقيقة Views 381
فزعة للحرامي
فزعة للحرامي
Time منذ 35 دقيقة Views 266
رد شديد اللهجة من بسمة وهبة على متابعة طالبتها بالعودة إلى الحجاب 
رد شديد اللهجة من بسمة وهبة على متابعة طالبتها بالعودة إلى الحجاب 
Time منذ 39 دقيقة Views 628
التجارة تكافئ 19 مُبلغ لإبلاغهم عن مخالفات غش تجاري
التجارة تكافئ 19 مُبلغ لإبلاغهم عن مخالفات غش تجاري
Time منذ 49 دقيقة Views 1506
شاهد.. صورة نادرة للملك سعود على صهوة الخيل أثناء وصوله إلى شرق الأردن 
شاهد.. صورة نادرة للملك سعود على صهوة الخيل أثناء وصوله إلى شرق الأردن 
Time منذ 54 دقيقة Views 1673
الفئات المستثناة من رسوم الفحص المخبري للمغادرين عبر جسر الملك فهد
الفئات المستثناة من رسوم الفحص المخبري للمغادرين عبر جسر الملك فهد
Time منذ ساعة Views 1625
x