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الفئات المستثناة من رسوم الفحص المخبري للمغادرين عبر جسر الملك فهد

Time منذ ساعة
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الفئات المستثناة من رسوم الفحص المخبري للمغادرين عبر جسر الملك فهد

عادل الحربي (صدى):
قررت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، استثناء 5 فئات من رسوم الفحص المخبري للعابرين عبر الجسر المتجهين لمملكة البحرين.

وشملت الفئات المستثناة: الدبلوماسيون المعتمدون وعوائلهم، العائدون من مهمّة حكومية رسمية، العسكريون الأجانب ضمن مهمّات رسمية وعوائلهم العائدون من رحلات علاجية على نفقة وزارة الصحة ومرافقوهم، المشاركون في التجارب السريرية للقاح كوفيد19 في مملكة البحرين، بالإضافة إلى إعفاء الأطفال ممّن هم دون سن الـ6 سنوات من إجراء الفحص المختبري.

 

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أكدت على أهمية التقيد بالتعليمات بشأن الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين للمواطنين البحرينيين والمسافرين المصرّح لهم، إذ أكدت ضرورة إجراء الفحص المختبري المسبق للكشف عن فيروس كورونا  قبل الوصول إلى مملكة البحرين في أحد المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قبل البحرين حيث تكون نتيجة الفحص صالحة لمدة 72 ساعة، أو الخضوع للفحص المختبري (PCR) على نفقة المسافر عند الوصول بتكلفة تبلغ 400 ريال.

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أحدث التعليقات

الإعلامي : عثمان سعد الدين جميل
رحمه الله
الإعلامي : عثمان سعد الدين جميل
مبدع دائماً
ابن حزم
مامداه يمسك فرامل من الخوف .
عبدالله فريج
شوفوا التصريح فيه الغرور ....وغير مسؤول .......المشكلة في المباراة الماضية كان لاعبو الهلال برعونتهم هم المسؤولين عن النتيجة .....وايضا لو حسب هدف الهلال الذي تم الغاؤه بظلم واضح من الحكم الظالم لكانت النتيجة 3/صفر للهلال وعلى اية حال ان شاء الله الفوز سيكون كاسحا للاتحاد غدا .....
ابن حزم
ما تدري مين يضرب مين

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