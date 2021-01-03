شاهد.. صورة نادرة للملك سعود على صهوة الخيل أثناء وصوله إلى شرق الأردن 

علي القحطاني (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة للحظة وصول الملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- على صهوة الخيل إلى شرق الأردن.
وبدا في الصورة النادرة الملك سعود- طيب الله ثراه- يرافق الجيش السعودي أثناء وصوله إلى شرق الأردن لمقابلة أمير شرق الأردن، عبدالله بن الحسين، الذي يستقبله مع فرق من جيشه في ١٩٣٥.
وكانت انتشرت صورة نادرة للملك سعود-رحمه الله- أثناء ترأسه وفد المملكة بالهند قبل 65 عامًا، حيث شمل وفد المملكة، عدد من الأمراء منهم، محمد بن سعود الكبير، نايف بن عبدالعزيز،مساعد بن عبدالرحمن، عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، محمد بن تركي، ومحمد علي زينل، عميد الجالية العربية في الهند، حيث وقف خلفهم الأمراء، منصور بن جلوي،محمد بن سعود، عبدالله بن سعود.
وتعود الصورة النادرة لعام " 1374هـ/ 1955م "، حيث أثارت الصورة انتشارا وتفاعلا واسعا.