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تشغيل رحلات الخطوط السعودية بين نجران والدمام

Time منذ 36 دقيقة
Views 1430
تشغيل رحلات الخطوط السعودية بين نجران والدمام

نجران (صدى):
أعلنت الخطوط السعودية عن تشغيل رحلاتها المجدولة بين محطتي نجران والدمام، بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الأحد والأربعاء على متن طائرة إيرباص 320 الحديثة، التي تحتوي على 80 مقعداً على درجة الضيافة ، و12 مقعداً على درجة الأعمال.

وتقرر وقت إقلاع الرحلات من الدمام باتجاه نجران عند الساعة 06:45 صباحاً، والإقلاع من نجران باتجاه الدمام عند الساعة 09:45 صباحاً، وستستغرق الرحلة في الاتجاه الواحد ساعة و55 دقيقة.

يذكر أن الخطوط السعودية حازت الشهر الماضي على تصنيف الخمس نجوم من منظمة (APEX) غير الربحية، تزامنا مع الذكرى 75 لتأسيس الناقل الوطني للمملكة.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
اشتر طبق بليله وخذ معلومه.. ...هل تعلم ان احتياج الدييرت الفعلي من العماله الاجنبيه ..هو نصف الموجود حاليا....اي ٦ مليون بدل ١٢ مليون....؟ السوال الي يوندور للزوقاق...؟ ونننن وي نتخلص من ٦ مليون جراده بشريه اكلت الاخضر واليابس وخلت ابن الديرت يفترش الحصيرتت..؟
🚴‍♀️
اشتر طبق بليله وخذ معلومه.. ...هل تعلم ان احتياج الدييرت الفعلي من العماله الاجنبيه ..هو نصف الموجود حاليا....اي ٦ مليون بدل ١٢ مليون....؟ السوال الي يوندور للزوقاق...؟ ونننن وي نتخلص من ٦ مليون جراده بشريه اكلت الاخضر واليابس وخلت ابن الديرت يفترش الحصيرتت..؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ع. س. ع
طيب شوفو لنا الاحتجاج حق النصر وش صار عليه لعلهم قبلوة بشروني من هنا والا هناك
ابو نوران
كذابين الحكم كان ممتاز صغير جده الضفادع فريق متهالك هههههههه والله وعادت ايامك ياعميد ياكبير جده

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