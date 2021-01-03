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صدمة من العيار الثقيل للمقيمين بشأن تأشيرة الخروج والعودة

Time منذ 56 دقيقة
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صدمة من العيار الثقيل للمقيمين بشأن تأشيرة الخروج والعودة

الرياض (صدى):
أوضحت منصة " أبشر "، أنه لا يتم التجديد تلقائيًا لتأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، مضيفة:" على صاحب العمل تمديد التأشيرة من خلال المنصة ".

وأشارت منصة " أبشر " إلى خطوات استخراج بطاقة الهوية الوطنية، وتشمل أولًا يتم الدخول لحساب المنصة ثم اختيار " خدمات أفراد الأسرة ـ خدمات التعريف  بفرد الأسرة "، ثم رفع صورة شخصية بالفرد المراد التعريف به، ليتم حجز موعد للفرد المراد الإصدار له.

وأبانت المنصة، أنه يتم إسقاط العامل من الحاسب بعد مرور شهرين من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة تلقائيًا، وفي حال عدم إسقاطه، حيث يتم رفع طلب من خلال " أبشر ".

وحول تجديد جواز السفر، ذكرت المنصة، أنه يتم سداد الرسوم من خلال حسابك البنكي " المدفوعات الحكومية ".

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أحدث التعليقات

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اشتر طبق بليله وخذ معلومه.. ...هل تعلم ان احتياج الدييرت الفعلي من العماله الاجنبيه ..هو نصف الموجود حاليا....اي ٦ مليون بدل ١٢ مليون....؟ السوال الي يوندور للزوقاق...؟ ونننن وي نتخلص من ٦ مليون جراده بشريه اكلت الاخضر واليابس وخلت ابن الديرت يفترش الحصيرتت..؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ع. س. ع
طيب شوفو لنا الاحتجاج حق النصر وش صار عليه لعلهم قبلوة بشروني من هنا والا هناك
ابو نوران
كذابين الحكم كان ممتاز صغير جده الضفادع فريق متهالك هههههههه والله وعادت ايامك ياعميد ياكبير جده
ع. س. ع
شكلة متعود على الشي هذا ويفكر الناس كلهم زية

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