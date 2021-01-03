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الإرياني: تفجير مطار عدن كان انتقاما لمقتل سليماني

Time منذ ساعة
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الإرياني: تفجير مطار عدن كان انتقاما لمقتل سليماني

فهمي محمد (صدى):
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، أن التصعيد العسكري باليمن في 2020 بما في ذلك استهداف الحكومة في مطار عدن كان ردة فعل على مقتل قاسم سليماني الذي اغتيل في العاصمة العراقية العام الماضي، بغارة أميركية على مطار بغداد.

وعلق الأرياني على تصريحات لسفير الحوثيين في طهران ابراهيم الديلمي، قائلا "سفير مليشيا الحوثي في طهران يؤكد بصريح العبارة أن التصعيد العسكري والأعمال الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بمشاركة خبراء إيرانيين وسلاح إيراني في العام 2020، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، وآخرها استهداف الحكومة في مطار عدن الدولي كانت ردة فعل على مقتل سليماني".

وأضاف: "المدعو ابراهيم الديلمي يعترف بشكل واضح بمشاركة الهالك قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإرهابي في إدارة العمليات العسكرية للمليشيا منذ الانقلاب وتنفيذ الأنشطة الإرهابية التي استهدفت الأعيان المدنية في دول الجوار والسفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية".

وأكد على ضرورة إدراك المجتمع الدولي أن الحوثي مجرد "أداة قذرة" لتنفيذ المخطط الإيراني لنشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة وتصفية الحسابات الإقليمية".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ع. س. ع
طيب شوفو لنا الاحتجاج حق النصر وش صار عليه لعلهم قبلوة بشروني من هنا والا هناك
ابو نوران
كذابين الحكم كان ممتاز صغير جده الضفادع فريق متهالك هههههههه والله وعادت ايامك ياعميد ياكبير جده
ع. س. ع
شكلة متعود على الشي هذا ويفكر الناس كلهم زية
دآنـــــــہہ
What? 😌

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