القنوي يُثير الجدل بما حدث للشباب في المباراة الماضية 

نواف السالم (صدى):
قال مساعد مدرب الشباب سلطان القنوي، إن فريقه جاء من أجل الفوز وتصحيح الصورة التي ظهر عليها الفريق في المباراة الماضية.
وأضاف " القنوي " خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" سترون الشباب بشكل جديد، وهذه البطولة مميزة للغاية بالنسبة لنادينا "، لافتا:" التعادل في المباراة الماضية جاء لأسباب وظروف معينة ".
ويستضيف الاتحاد نظيره الشباب، غدا الإثنين، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
وكانت مباراة الذهاب على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث سيلتقي الفائز من هذه المباراة، مع المتأهل من لقاء الرجاء المغربي أمام الإسماعيلي المصري.