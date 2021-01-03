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القنوي يُثير الجدل بما حدث للشباب في المباراة الماضية 

Time منذ ساعة
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القنوي يُثير الجدل بما حدث للشباب في المباراة الماضية 

نواف السالم (صدى):
قال مساعد مدرب الشباب سلطان القنوي، إن فريقه جاء من أجل الفوز وتصحيح الصورة التي ظهر عليها الفريق في المباراة الماضية.

وأضاف "  القنوي " خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" سترون الشباب بشكل جديد، وهذه البطولة مميزة للغاية بالنسبة لنادينا "، لافتا:" التعادل في المباراة الماضية جاء لأسباب وظروف معينة ".

ويستضيف الاتحاد نظيره الشباب، غدا الإثنين، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

 

وكانت مباراة الذهاب على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث سيلتقي الفائز من هذه المباراة، مع المتأهل من لقاء الرجاء المغربي أمام الإسماعيلي المصري.

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أحدث التعليقات

الإعلامي : عثمان سعد الدين جميل
رحمه الله
الإعلامي : عثمان سعد الدين جميل
مبدع دائماً
ابن حزم
مامداه يمسك فرامل من الخوف .
عبدالله فريج
شوفوا التصريح فيه الغرور ....وغير مسؤول .......المشكلة في المباراة الماضية كان لاعبو الهلال برعونتهم هم المسؤولين عن النتيجة .....وايضا لو حسب هدف الهلال الذي تم الغاؤه بظلم واضح من الحكم الظالم لكانت النتيجة 3/صفر للهلال وعلى اية حال ان شاء الله الفوز سيكون كاسحا للاتحاد غدا .....
ابن حزم
ما تدري مين يضرب مين

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