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بالصور.. الهلال يعاود تدريباته والإنفلونزا تغيب " كنو وعطيف " عن المشاركة 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1281
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته والإنفلونزا تغيب " كنو وعطيف " عن المشاركة 

ماجد محمد (صدى):
عاود لاعبو فريق نادي الهلال تدريباتهم، وذلك بعدما منحهم المدير الفني "رازفان لوشيسكو " راحة لمدة يومين، حيث تركز المران على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية، فيما منعت الإنفلونزا الثنائي " محمد كنو وعبدالله عطيف " من المشاركة في تدريبات الفريق عصر اليوم.

وشارك اللاعب هتان باهبري في التدريبات الجماعية، كما تواجد اللاعب محمد جحفلي في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، نظير شعوره بآلام في العضلة الضامة، حيث سيجري كشفا مساء اليوم.

ويواصل الفريق تدريباته الاعتيادية عصر يوم الغد، وذلك في مقر النادي

 

 

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أحدث التعليقات

ابراهيم
ربنا يوفقه
عادل عبدالحي حمزة
أين تصحيح باقي تعليقاتي
عادل عبدالحي حمزة
ربنا يوفقه
صقر
ان كان هدا صحيح الله لايوفق السيسي
كلام العقل
في نظري اللاعب اللي يساوم ناديه كثير الأفضل تركه وإحلال آخر محله. والمفروض البدء في وضع لاعب جديد مكان اللاعب القديم قبل نهاية عقد القديم بستة أشهر هذا هو العمل الصحيح الاداراة الواعيه اللتي تعرف تلاعب السماسرة أو اللاعبين والله ولي التوفيق ⚽⚽⚽⚽

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