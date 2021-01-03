بالصور.. الهلال يعاود تدريباته والإنفلونزا تغيب " كنو وعطيف " عن المشاركة 

ماجد محمد (صدى):
عاود لاعبو فريق نادي الهلال تدريباتهم، وذلك بعدما منحهم المدير الفني "رازفان لوشيسكو " راحة لمدة يومين، حيث تركز المران على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية، فيما منعت الإنفلونزا الثنائي " محمد كنو وعبدالله عطيف " من المشاركة في تدريبات الفريق عصر اليوم.
وشارك اللاعب هتان باهبري في التدريبات الجماعية، كما تواجد اللاعب محمد جحفلي في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، نظير شعوره بآلام في العضلة الضامة، حيث سيجري كشفا مساء اليوم.
ويواصل الفريق تدريباته الاعتيادية عصر يوم الغد، وذلك في مقر النادي