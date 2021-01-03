الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس الأهلي: الأخطاء التحكيمية أفقدت الفريق 6 نقاط

Time منذ ساعة
Views 1747
Comment 5
رئيس الأهلي: الأخطاء التحكيمية أفقدت الفريق 6 نقاط

طلال الغامدي (صدى):
قدم عبدالإله بن معتوق مؤمنه رئيس الأهلي إعتذاره للجماهير الأهلاوية على سوء الأداء في مباراة التعاون وخسارة الثلاث النقاط

وأبدى مؤمنه إستياءه من أداء التحكيم في مباريات فريقه الأهلي وتحديداً في مباراتي ضمك و التعاون التي كلفت الفريق خسارة 6 نقاط ، ومن تلك الأخطاء لقطة إصابة إدريس فتوحي بعد تدخل حسن كادش لاعب التعاون العنيف على قدم فتوحي مما أدى إلى خروج اللاعب مصاباً إلى المستشفى ولم يحتسب الحكم خطأ ولم يعُد لتقنية VAR كما أن حكام VAR لم يستدعوا الحكم " الهويش " لمشاهدة اللقطة

ووعد مؤمنة جماهير النادي الأهلي بتصحيح أخطاء الفريق وتعديل المسار والعودة للإنتصارات مجدد

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ع. س. ع
طيب شوفو لنا الاحتجاج حق النصر وش صار عليه لعلهم قبلوة بشروني من هنا والا هناك
ابو نوران
كذابين الحكم كان ممتاز صغير جده الضفادع فريق متهالك هههههههه والله وعادت ايامك ياعميد ياكبير جده
ع. س. ع
شكلة متعود على الشي هذا ويفكر الناس كلهم زية
دآنـــــــہہ
What? 😌

أخر الأخبار

مكافآت مالية من بغلف لـ لاعبي النصر
مكافآت مالية من بغلف لـ لاعبي النصر
Time منذ دقيقة Views 1045
" النمر " يكشف عن أطعمة ومشروبات تتعارض مع الأسبرين
" النمر " يكشف عن أطعمة ومشروبات تتعارض مع الأسبرين
Time منذ 25 دقيقة Views 1260
امينة العلي وذكريات شارع التحلية
امينة العلي وذكريات شارع التحلية
Time منذ 31 دقيقة Views 357
مو وقت تميلح انتبهي عينك تروح
مو وقت تميلح انتبهي عينك تروح
Time منذ 31 دقيقة Views 302
تجمد من الخوف
تجمد من الخوف
Time منذ 32 دقيقة Views 293
تشغيل رحلات الخطوط السعودية بين نجران والدمام
تشغيل رحلات الخطوط السعودية بين نجران والدمام
Time منذ 35 دقيقة Views 1428
زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب شرق تركيا
زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب شرق تركيا
Time منذ 45 دقيقة Views 1451
صدمة من العيار الثقيل للمقيمين بشأن تأشيرة الخروج والعودة
صدمة من العيار الثقيل للمقيمين بشأن تأشيرة الخروج والعودة
Time منذ 56 دقيقة Views 3487
الإرياني: تفجير مطار عدن كان انتقاما لمقتل سليماني
الإرياني: تفجير مطار عدن كان انتقاما لمقتل سليماني
Time منذ ساعة Views 1753
رئيس الأهلي: الأخطاء التحكيمية أفقدت الفريق 6 نقاط
رئيس الأهلي: الأخطاء التحكيمية أفقدت الفريق 6 نقاط
Time منذ ساعة Views 1747
x