رئيس الأهلي: الأخطاء التحكيمية أفقدت الفريق 6 نقاط

طلال الغامدي (صدى):
قدم عبدالإله بن معتوق مؤمنه رئيس الأهلي إعتذاره للجماهير الأهلاوية على سوء الأداء في مباراة التعاون وخسارة الثلاث النقاط
وأبدى مؤمنه إستياءه من أداء التحكيم في مباريات فريقه الأهلي وتحديداً في مباراتي ضمك و التعاون التي كلفت الفريق خسارة 6 نقاط ، ومن تلك الأخطاء لقطة إصابة إدريس فتوحي بعد تدخل حسن كادش لاعب التعاون العنيف على قدم فتوحي مما أدى إلى خروج اللاعب مصاباً إلى المستشفى ولم يحتسب الحكم خطأ ولم يعُد لتقنية VAR كما أن حكام VAR لم يستدعوا الحكم " الهويش " لمشاهدة اللقطة
ووعد مؤمنة جماهير النادي الأهلي بتصحيح أخطاء الفريق وتعديل المسار والعودة للإنتصارات مجدد