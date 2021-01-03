الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. قانوني يوضح عقوبة عمليات الابتزاز التي تحدث بين الزوجين

Time منذ 38 دقيقة
Views 1507
شاهد.. قانوني يوضح عقوبة عمليات الابتزاز التي تحدث بين الزوجين

عادل الحربي (صدى):
شرح المستشار القانوني، محمد الوهيبي، مفهوم الابتزاز الذي يعاقب عليه القانون بين الزوجين.

وقال " الوهيبي " خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":"   الابتزاز هو الإجبار على فعل معين أو الامتناع عنه في مقابل التهديد بنشر معلومة أو الحرمان من شئ معين ".

 

ولفت " الوهيبي ":" معظم حالات الابتزاز بين الزوجين في الغالب تكون في الانفصال مثلا الزوج يهدد الزوجة بالتنازل عن حضانة الأطفال من أجل الطلاق أو الزوجة تطلب من الزوج التنازل عن حضانة الأطفال مقابل التنازل عن النفقة ".

 

وأوضح " الوهيبي " أن غالبية عقوبات الابتزاز بين الزوجين عبارة عن عقوبات تعزيرية إلا إذا دخل فيها الجانب الخاص بالجرائم المعلوماتية، مشيرا:" عقوبة الجرائم المعلوماتية تصل إلى السجن سنة وغرامة  500 ألف ريال ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابراهيم
ربنا يوفقه
عادل عبدالحي حمزة
أين تصحيح باقي تعليقاتي
عادل عبدالحي حمزة
ربنا يوفقه
صقر
ان كان هدا صحيح الله لايوفق السيسي
كلام العقل
في نظري اللاعب اللي يساوم ناديه كثير الأفضل تركه وإحلال آخر محله. والمفروض البدء في وضع لاعب جديد مكان اللاعب القديم قبل نهاية عقد القديم بستة أشهر هذا هو العمل الصحيح الاداراة الواعيه اللتي تعرف تلاعب السماسرة أو اللاعبين والله ولي التوفيق ⚽⚽⚽⚽

أخر الأخبار

مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء جدة
مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء جدة
Time منذ 5 دقائق Views 1172
" العدل " تزف بشرى سارة لمن في عمر الـ65 عامًا
" العدل " تزف بشرى سارة لمن في عمر الـ65 عامًا
Time منذ 7 دقائق Views 1392
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته والإنفلونزا تغيب " كنو وعطيف " عن المشاركة 
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته والإنفلونزا تغيب " كنو وعطيف " عن المشاركة 
Time منذ 14 دقيقة Views 1278
إليسا تشن هجوما لاذعا على الحرس الثوري الإيراني
إليسا تشن هجوما لاذعا على الحرس الثوري الإيراني
Time منذ 31 دقيقة Views 527
شاهد.. قانوني يوضح عقوبة عمليات الابتزاز التي تحدث بين الزوجين
شاهد.. قانوني يوضح عقوبة عمليات الابتزاز التي تحدث بين الزوجين
Time منذ 38 دقيقة Views 1507
روزانا اليامي بعد تعرضها لحادث
روزانا اليامي بعد تعرضها لحادث
Time منذ 40 دقيقة Views 453
ضاعت علومها
ضاعت علومها
Time منذ 41 دقيقة Views 311
لاعب يسجل هدف بطريقة عالمية
لاعب يسجل هدف بطريقة عالمية
Time منذ 41 دقيقة Views 283
بالفيديو.. آل الشيخ يتفاعل مع عازفة كمان ويبحث عن طريقة للوصول لها
بالفيديو.. آل الشيخ يتفاعل مع عازفة كمان ويبحث عن طريقة للوصول لها
Time منذ 46 دقيقة Views 701
خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة 
خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة 
Time منذ 53 دقيقة Views 1623