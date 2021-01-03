الهلال ينتصر على النصر في صفقة أليكس تيكسيرا

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، آخر تطورات صفقة نادي الهلال الجديدة، والذي اقترب من حسمها رسميا خلال الانتقالات الشتوية.
وأوضحت أن الهلال نجح في التعاقد مع البرازيلي أليكس تيكسيرا جناح جيانغسو سونينج الصيني، بعقد مدته موسمين، مقابل 13 مليون يورو.
ولفتت إلى أن النجم البرازيلي صاحب الـ 31 عاما، سينتقل إلى فريق لوشيسكو، بعد أن لعب في الفترة الماضية تحت قيادة كوزمين، والذي حقق معه مؤخرا لقب الدوري الصيني للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وأبانت التقارير، أن لوشيسكو سرق تيكسيرا من مواطنه كوزمين، وسيعلب تحت قيادته خلال الفترة القادمة.