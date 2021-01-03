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الهلال ينتصر على النصر في صفقة أليكس تيكسيرا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1597
الهلال ينتصر على النصر في صفقة أليكس تيكسيرا

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، آخر تطورات صفقة نادي الهلال الجديدة، والذي اقترب من حسمها رسميا خلال الانتقالات الشتوية.

وأوضحت أن الهلال نجح في التعاقد مع البرازيلي أليكس تيكسيرا جناح جيانغسو سونينج الصيني، بعقد مدته موسمين، مقابل 13 مليون يورو.

ولفتت إلى أن النجم البرازيلي صاحب الـ 31 عاما، سينتقل إلى فريق لوشيسكو، بعد أن لعب في الفترة الماضية تحت قيادة كوزمين، والذي حقق معه مؤخرا لقب الدوري الصيني للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وأبانت التقارير، أن لوشيسكو سرق تيكسيرا من مواطنه كوزمين، وسيعلب تحت قيادته خلال الفترة القادمة.

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أحدث التعليقات

مريت من هنا
سكارى، السكر والفساد، فساد الأخلاق والغيره والرجوله والدين بأسم الديمقراطيه والحريه ومايسوي.
الزعيم العالمي
بالتوفيق للعالمي💙🤫
علي حسب الريح
اللهم اجعله لهن الاول والاخير ,,,,
احمد
لوطرد كادش وهو يستحق الطرد لانقلبت موازين المباراة وهذا مالا يريده حكام الميول
هات وخذ
هذا رالي كورونا دكار اللي يموت يصبح تذكار.

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