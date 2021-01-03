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 موعد وصول حالات كورونا في المملكة إلى صفر 

Time منذ ساعة
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 موعد وصول حالات كورونا في المملكة إلى صفر 

عادل الحربي (صدى):
أوضح أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد في جامعة الملك سعود الطبية، الدكتور ناصر توفيق، أن عدد حالات كورونا في المملكة سيصل إلى صفر بين 4 إلى 6 أسابيع.

وشدد " توفيق "، خلال مداخلة  هاتفية مع قناة " الإخبارية "، على ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم لمس الفم والمحافظة على لبس الجلافظات وفي حالة وجود مشاكل صحية المحافظة على الوجود بالمنزل لكي نصل للصفرية ونستمر لشهر كامل بها.

وأبان " توفيق "، أن أخذ اللقاح يمنع ظهور حالات جديدة ولكن لا يمنع الفيروس.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

 

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 180 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,443 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6246 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

ابراهيم
ربنا يوفقه
عادل عبدالحي حمزة
أين تصحيح باقي تعليقاتي
عادل عبدالحي حمزة
ربنا يوفقه
صقر
ان كان هدا صحيح الله لايوفق السيسي
كلام العقل
في نظري اللاعب اللي يساوم ناديه كثير الأفضل تركه وإحلال آخر محله. والمفروض البدء في وضع لاعب جديد مكان اللاعب القديم قبل نهاية عقد القديم بستة أشهر هذا هو العمل الصحيح الاداراة الواعيه اللتي تعرف تلاعب السماسرة أو اللاعبين والله ولي التوفيق ⚽⚽⚽⚽

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