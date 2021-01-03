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لقطة قديمة من السوق المسقوف في الجبيل
منذ 42 دقيقة
367
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أحدث التعليقات
مريت من هنا
سكارى، السكر والفساد، فساد الأخلاق والغيره والرجوله والدين بأسم الديمقراطيه والحريه ومايسوي.
الزعيم العالمي
بالتوفيق للعالمي💙🤫
علي حسب الريح
اللهم اجعله لهن الاول والاخير ,,,,
احمد
لوطرد كادش وهو يستحق الطرد لانقلبت موازين المباراة وهذا مالا يريده حكام الميول
هات وخذ
هذا رالي كورونا دكار اللي يموت يصبح تذكار.
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