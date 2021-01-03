توضيح هام من البنوك السعودية بشأن التضخم 

الرياض (صدى):
أوضحت البنوك السعودية، اليوم الأحد، المقصود المقصود بالتضخم، مبينة أن التضخم هو ارتفاع تكلفة السلع والخدمات مما قد يؤثر على القوة الشرائية للعملة.
وكانت البنوك السعودية، عن المقصود بجريمة غسل الأموال؛ مضيفة أنها تتمثل في الحصول على أموال من مصادر غير مشروعة ثم القيام بتنظيفها من خلال ثلاث مراحل أساسية، هي " الإيداع، التغطية، الدمج ".
وأشارت البنوك السعودية، إلى أنَّ الإيداع يشمل عملية إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي؛ ثم مرحلة التغطية والتي تتكون عن طريق العديد من العمليات تشمل تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل مصادرها، وتشمل هذه المرحلة إرسال حوالات بنكية إلى بنوك ثانية أو شراء وبيع الاستثمارات والأوراق المالية وعقود التمويل.
وتابعت أن المرحلة الثالثة هي مرحلة الدمج وتشمل إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع من خلال شراء السلع الغالية وشراء الأصول والأسهم أو الاستثمار.