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توضيح هام من البنوك السعودية بشأن التضخم 

Time منذ 52 دقيقة
Views 1932
توضيح هام من البنوك السعودية بشأن التضخم 

الرياض (صدى):
أوضحت البنوك السعودية، اليوم الأحد، المقصود المقصود بالتضخم، مبينة أن التضخم هو ارتفاع تكلفة السلع والخدمات مما قد يؤثر على القوة الشرائية للعملة.

 

وكانت البنوك السعودية، عن المقصود بجريمة غسل الأموال؛ مضيفة أنها تتمثل في الحصول على أموال من مصادر غير مشروعة ثم القيام بتنظيفها من خلال ثلاث مراحل أساسية، هي " الإيداع، التغطية، الدمج ".

وأشارت البنوك السعودية، إلى أنَّ الإيداع يشمل عملية إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي؛ ثم مرحلة التغطية والتي تتكون عن طريق العديد من العمليات تشمل تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل مصادرها، وتشمل هذه المرحلة إرسال حوالات بنكية إلى بنوك ثانية أو شراء وبيع الاستثمارات والأوراق المالية وعقود التمويل.

وتابعت أن المرحلة الثالثة هي مرحلة الدمج وتشمل إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع من خلال شراء السلع الغالية وشراء الأصول والأسهم أو الاستثمار.

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أحدث التعليقات

مريت من هنا
سكارى، السكر والفساد، فساد الأخلاق والغيره والرجوله والدين بأسم الديمقراطيه والحريه ومايسوي.
الزعيم العالمي
بالتوفيق للعالمي💙🤫
علي حسب الريح
اللهم اجعله لهن الاول والاخير ,,,,
احمد
لوطرد كادش وهو يستحق الطرد لانقلبت موازين المباراة وهذا مالا يريده حكام الميول
هات وخذ
هذا رالي كورونا دكار اللي يموت يصبح تذكار.

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