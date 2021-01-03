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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 17 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة, بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر، متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

مريت من هنا
سكارى، السكر والفساد، فساد الأخلاق والغيره والرجوله والدين بأسم الديمقراطيه والحريه ومايسوي.
الزعيم العالمي
بالتوفيق للعالمي💙🤫
علي حسب الريح
اللهم اجعله لهن الاول والاخير ,,,,
احمد
لوطرد كادش وهو يستحق الطرد لانقلبت موازين المباراة وهذا مالا يريده حكام الميول
هات وخذ
هذا رالي كورونا دكار اللي يموت يصبح تذكار.

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