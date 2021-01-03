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مفاجأة مدوية بشأن مستقبل أحمد موسى

Time منذ ساعة
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مفاجأة مدوية بشأن مستقبل أحمد موسى

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحفية أن النيجيري أحمد موسى، لاعب فريق الكرة السابق بنادي النصر رفض عرضًا من نادي تيغريس المكسيكي، المتوج بلقب كأس الكونكاكاف 2020، والمتأهل لكأس العالم للأندية.

وأضافت التقارير أن اللاعب يرغب في العودة إلى أوروبا، وتحديدًا في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تلقيه عروضًا من السعودية والمكسيك والصين.

وكان النصر قد أنهى عقد موسى بالتراضي بين طرفين، في أكتوبر الماضي، بعدما شارك مع النصر في 57 مباراة، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة، وتوج مع العالمي بثنائية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر.

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أحدث التعليقات

مريت من هنا
سكارى، السكر والفساد، فساد الأخلاق والغيره والرجوله والدين بأسم الديمقراطيه والحريه ومايسوي.
الزعيم العالمي
بالتوفيق للعالمي💙🤫
علي حسب الريح
اللهم اجعله لهن الاول والاخير ,,,,
احمد
لوطرد كادش وهو يستحق الطرد لانقلبت موازين المباراة وهذا مالا يريده حكام الميول
هات وخذ
هذا رالي كورونا دكار اللي يموت يصبح تذكار.

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