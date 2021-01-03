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طرق بسيطة لإجراء مكالمات هاتفية من كمبيوتر بنظام ويندوز 10

Time منذ ساعة
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طرق بسيطة لإجراء مكالمات هاتفية من كمبيوتر بنظام ويندوز 10

وكالات (صدى):
يبحث الكثير ممن لديهم أجهزة كمبيوتر عن طرق سهلة لإجراء مكالمات هاتفية من خلال استخدام تطبيق Your Phone.

ويجب أن يتوافر في جهاز الكمبيوتر عدة متطلبات تشمل:  يجب أن يعمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بنظام ويندوز 10 مع تحديث مايو 2019 أو إصدار أحدث، وأن يكون مزودًا بتقنية البلوتوث.

وتضمنت المتطلبات أيضا: يجب أن يعمل جهاز الأندرويد الخاص بك بنظام Android 7.0 أو أعلى، قبل محاولة استخدام ميزة الاتصال الهاتفي، سيتعين عليك اتباع عملية الإعداد الأولية لهاتفك على جهاز الكمبيوتر وجهاز الأندرويد.

ونستعرض طرق بسيطة لإجراء مكالمات هاتفية من كمبيوتر بنظام ويندوز 10، وأبرزها:  أثناء عملية الإعداد الأولي لتطبيق Your Phone Companion على جهاز الأندرويد الخاص بك، سيكون هناك بعض الأذونات التي يجب عليك منحها لميزة الاتصال الهاتفي، انقر على السماح Allow لمنح التطبيق إذنًا لإجراء المكالمات الهاتفية وإدارتها، ويجب عليك أيضًا منحه حق الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك حتى تتمكن من الوصول إليها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وشملت الطرق:  من المهم أيضًا أن تسمح لتطبيق الأندرويد بالعمل في الخلفية، ويضمن لك ذلك اتصالاً مستقرًا بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر، وبعد اكتمال عملية الإعداد على جهاز أندرويد الخاص بك، يمكنك الانتقال إلى تطبيق ويندوز لإنهاء إعداد ميزة الاتصال الهاتفي، انتقل إلى علامة التبويب المكالمات Calls، ثم انقر فوق البدء Get Started.

ومن الطرق: ستظهر نافذة منبثقة تحتوي على رمز PIN للبلوتوث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تظهر أيضًا نافذة منبثقة تحتوي على رقم التعريف الشخصي نفسه على جهاز الأندرويد الخاص بك، تأكد من تطابق الرموز، ثم انقر فوق نعم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانقر على إقران على الهاتف Pair، ولإظهار سجل المكالمات الخاص بك، يجب عليك منح الإذن على هاتفك؛ لذلك انقر فوق إرسال الإذن Send Permission للمتابعة، وسيظهر إشعار على هاتفك، انقر على فتح Open لبدء مربع حوار الإذن.

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أحدث التعليقات

مريت من هنا
سكارى، السكر والفساد، فساد الأخلاق والغيره والرجوله والدين بأسم الديمقراطيه والحريه ومايسوي.
الزعيم العالمي
بالتوفيق للعالمي💙🤫
علي حسب الريح
اللهم اجعله لهن الاول والاخير ,,,,
احمد
لوطرد كادش وهو يستحق الطرد لانقلبت موازين المباراة وهذا مالا يريده حكام الميول
هات وخذ
هذا رالي كورونا دكار اللي يموت يصبح تذكار.

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