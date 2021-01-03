هبوط أول طائرة في مطار عدن بعد إعادة فتحه قادمة من الخرطوم

فهمي محمد (صدى):
هبطت أول طائرة في مطار عدن الدولى بعد إعادة فتحه قادمة من الخرطوم، بعد الهجوم الدامي الذى استهدف المطار عقب هبوط طائرة كانت تقل وزراء الحكومة اليمنية الجديدة الأربعاء الماضى.
وكان وزير النقل اليمنى الدكتور عبدالسلام حميد، قد وجه بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولى بدءا من الأحد بعد توقفها جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي طال المطار الأربعاء الماضي.
جاء ذلك خلال زيارة حميد للمطار اليوم لتفقد عملية تأهيله وإزالة الأضرار، حيث أكد على سرعة تجهيزه وبدء العمل من يوم غد.