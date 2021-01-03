"سعود الصرامي" يطالب بإستقالة رئيس الكوكب بعد قرار معاقبة " أبودو "

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي والمتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي على قرار لجنة الإنضباط بمنع لاعب الكوكب " عيساكا ابودو " من ممارسة كرة القدم لمدة 6 أشهر .
وحمًل "الصرامي " رئيس نادي الكوكب المسؤولية لعدم معاقبته قبل صدور قرار الإنضباط .
وقال " الصرامي " في حسابه عبر " تويتر " : كان من الواجب مبادرة رئيس الكوكب بإتخاذ قرار تأديبي ضد عيساكا ابودو بإلغاء عقده والخصمن من مستحقاته المالية وإصدار بيان ضد تصرفه البعيد عن الروح الرياضية .
وأضاف أن رئيس الكوكب لم ينتصر للروح الرياضية ، وقال : كان مشغول هل لفت " قوميز " نظر حارس الشباب في هدف ياسر الملغي .
وطالب " الصرامي " رئيس الكوكب بإستقالته من مجلس الإدارة في حملة على " تويتر " تحت عنوان " استقالة رئيس الكوكب " .
الجدير بالذكر أن قرار الإنضباط نص على ثبوت مخالفة اللاعب بعد قيامه بالإعتداء على لاعب أحد ، ومنعه من أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة 6 أشهر وتغريمه 50 ألف ريال ، علماً بأن القار قابل للإستئناف .
إقرأ أيضاً :