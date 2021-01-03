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"سعود الصرامي" يطالب بإستقالة رئيس الكوكب بعد قرار معاقبة " أبودو "

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"سعود الصرامي" يطالب بإستقالة رئيس الكوكب بعد قرار معاقبة " أبودو "

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي والمتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي على قرار لجنة الإنضباط بمنع لاعب الكوكب " عيساكا ابودو " من ممارسة كرة القدم لمدة 6 أشهر .

وحمًل "الصرامي " رئيس نادي الكوكب المسؤولية لعدم معاقبته قبل صدور قرار الإنضباط .

وقال " الصرامي " في حسابه عبر " تويتر " : كان من الواجب مبادرة رئيس الكوكب بإتخاذ قرار تأديبي ضد عيساكا ابودو بإلغاء عقده والخصمن من مستحقاته المالية وإصدار بيان ضد تصرفه البعيد عن الروح الرياضية .

وأضاف أن رئيس الكوكب لم ينتصر للروح الرياضية ، وقال : كان مشغول هل لفت " قوميز " نظر حارس الشباب في هدف ياسر الملغي .

وطالب " الصرامي " رئيس الكوكب بإستقالته من مجلس الإدارة في حملة على " تويتر " تحت عنوان " استقالة رئيس الكوكب " .

الجدير بالذكر أن قرار الإنضباط نص على ثبوت مخالفة اللاعب بعد قيامه بالإعتداء على لاعب أحد ، ومنعه من أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة 6 أشهر وتغريمه 50 ألف ريال ، علماً بأن القار قابل للإستئناف .

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أحدث التعليقات

زائر
ماعندك لعيبه مافيهم روح للعب ماكنهم يلعبون للفوز يركضون في الملعب فقط
**""'سهم'""**😊
اخذلك الله .... وين راح الابضاي 😆😆😆😆
سحس - فخر العرب
الحكم ماقال شيء عن الإصابة ممرها طبيعي . هذا شيء . الحاجه الثانيه الين متى ولاعيبة الأهلي في التخلف ذا . الكلام للرئيس عبدالإله مؤمنه اما انك تجيب المصري الونش وترتب أمور الفريق ونرتاح من التخط ذا . أو اتفضل لاهنت بترك النادي بالسلامه . ماهو صحيح إلي جالس يحصل مارين يمشي خلاص بعدين فين هيثم عسيري . ليش اختفي اللاعب . ولو احتاج الأمر تغيير المدرب يامسلم غير أم المدرب . قالها صامويل في اللقاء الصحفي كلها تتسجل في عهد إدارتك يامؤمنه
عبدالله
الله يحفظهم لنا أجمعين فلا عزة لنا الا بالأسلام و بحكام مثل ال سعود مناصرين الحق و الدين الصحيح.
أبو ناصر
جهود الحكام في حماية اللاعبين ضعيفة جدا وليس لهم دور فلم يتعامل الحكم بشدة مع خشونة لاعبي التعاون شأنه في ذلك شأن حكم مباراة الهلال والاتحاد الذي لم يتعامل بشدة مع جزاري الاتحاد

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