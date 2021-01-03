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بالفيديو.. عادل الجبير يتلقى لقاح فايزر في مركز اللقاحات بالرياض

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. عادل الجبير يتلقى لقاح فايزر في مركز اللقاحات بالرياض

الرياض (صدى):
تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مركز اللقاحات في الرياض.

وعلق عادل الجبير، قائلًا: "أود أن أتقدم بالشكر والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد - حفظهما الله - على تلك الرعاية للمواطنين والمقيمين ولهذا البلد الغالي، كما أتقدم بالتهنئة والشكر لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لما بذله من جهد لتوفير كل الإمكانيات للمواطنين".

وقال" الجبير"، أن:"ما قام به العاملون في مركز اللقاحات من عمل هو عمل جبار ودول نادرة جدا تستطيع أن تقوم بهذا العمل وهذا بسبب حرصهم وإخلاصهم لهذا الوطن ولعملهم وأعتبرهم تاج فوق راس كل مواطن سعودي ".

 

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أحدث التعليقات

زائر
ماعندك لعيبه مافيهم روح للعب ماكنهم يلعبون للفوز يركضون في الملعب فقط
**""'سهم'""**😊
اخذلك الله .... وين راح الابضاي 😆😆😆😆
سحس - فخر العرب
الحكم ماقال شيء عن الإصابة ممرها طبيعي . هذا شيء . الحاجه الثانيه الين متى ولاعيبة الأهلي في التخلف ذا . الكلام للرئيس عبدالإله مؤمنه اما انك تجيب المصري الونش وترتب أمور الفريق ونرتاح من التخط ذا . أو اتفضل لاهنت بترك النادي بالسلامه . ماهو صحيح إلي جالس يحصل مارين يمشي خلاص بعدين فين هيثم عسيري . ليش اختفي اللاعب . ولو احتاج الأمر تغيير المدرب يامسلم غير أم المدرب . قالها صامويل في اللقاء الصحفي كلها تتسجل في عهد إدارتك يامؤمنه
عبدالله
الله يحفظهم لنا أجمعين فلا عزة لنا الا بالأسلام و بحكام مثل ال سعود مناصرين الحق و الدين الصحيح.
أبو ناصر
جهود الحكام في حماية اللاعبين ضعيفة جدا وليس لهم دور فلم يتعامل الحكم بشدة مع خشونة لاعبي التعاون شأنه في ذلك شأن حكم مباراة الهلال والاتحاد الذي لم يتعامل بشدة مع جزاري الاتحاد

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